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登革熱增3死 台南6旬翁病程快、症狀非典型「診斷當天死亡」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧提醒民眾要落實「巡、倒、清、刷」。記者李青縈／攝影
疾管署發言人曾淑慧提醒民眾要落實「巡、倒、清、刷」。記者李青縈／攝影

登革熱疫情持續升溫，上周新增3例本土登革熱死亡個案。疾管署防疫醫師鄔豪欣表示，3例死亡個案為60多歲至80多歲間的台南男性且有潛在疾病，在發病後0至7日內因病情惡化不幸過世。

鄔豪欣表示，3例死亡個案有2名個案是發病2至3天就出現重症，另外一名個案症狀為非典型登革熱症狀，發病前十天有虛弱、食慾不振等狀況，但是就醫快篩並未驗出登革熱，過去有肝炎病史。後來出現發燒、意識不清出現才驗出登革熱陽性，診斷當天即死亡。

另外，近期颱風接連襲台，疾管署發言人曾淑慧表示，風災後一周為登革熱防治關鍵期，提醒民眾要做好環境整頓，落實「巡、倒、清、刷」，巡視住家周遭環境及家戶內是否有積水處，將積水倒掉，清除輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器，以減少病媒蚊孳生。

曾淑慧也說，本土登革熱疫情持續升溫，建議民眾從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少受蚊子叮咬的機會。

鄔豪欣則表示，曾經確診登革熱、長者、懷孕婦女、嬰兒、具糖尿病、腎衰竭、慢性溶血疾病、肥胖等潛在疾病之登革熱高危險對象，或具有流行區活動史之民眾，請留意自身健康狀況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，也請醫師落實詢問TOCC，並提高警覺，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，同時留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。

疾管署提醒颱風過後的登革熱防疫三部曲。圖／疾管署
疾管署提醒颱風過後的登革熱防疫三部曲。圖／疾管署
登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等。圖／疾管署
登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等。圖／疾管署
登革熱防颱須知。圖／疾管署
登革熱防颱須知。圖／疾管署

登革熱 醫師

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