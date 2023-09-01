記得儲水！高雄13區9月10日將停水 33.6萬戶受影響

自來水公司因辦理翁公園淨水場高低壓電氣設備檢驗，三民、鳳山、苓雅、左營等7區預計9月10日上午7點至晚間9點停水，另8個行政區加上楠梓加工區、大社工業區，屆時也將配合降壓，估計將有33.6萬戶受影響。

台水公司第七區管理處表示，澄清湖給水廠年需辦理停電電氣設備檢驗，確保供電品質、加強穩定供水，因此10日上午7點至下午9點將停水14小時，配合施工。停水區域估計影響23.6萬戶，減壓受影響區域有10萬戶。

停水區域包括：三民區博惠、安康、安寧、安發、安吉、寶獅、寶盛、寶安、寶中、寶興、寶泰、寶德、寶國、寶慶、寶民、寶華、寶業、寶龍、寶珠、寶玉、正興、正順、本武、本元、本安、本上、本揚、本文、本和、本館、灣中、灣華、灣勝、灣利、灣成、灣子、灣愛、灣復、鼎中、鼎西、鼎金、鼎力、鼎強、鼎盛等里。

鳥松區大華里、夢裡里、鳥松里。鳳山區：忠孝里、忠義里、中和里、武慶里、武漢里、新強里(高速公路以西)、新武里。苓雅區。前鎮區瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里。仁武區考潭里、仁慈里。

左營區合群里、明建里、進學里、屏山里、頂北里、頂西里、廍北里、廍南里、廟北里、廟東里、中北里、中南里、聖南里、聖西里、城南里、路東里、聖后里、尾北里、尾南里、尾西里、埤東里、埤西里、埤北里、永清里、祥和里

水壓降低區域有三民區鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、德北里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里。

鳳山區：鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里、埤頂里。鹽埕區及.新興區，前金區，鼓山區。

左營區光輝里、自助里、果貿里、果惠里、果峰里、 海勝里、崇實里、莒光里、菜公里、新下里、新上里、新中里、新光里、福山里。另仁武區（含仁武工業區）。楠梓加工區，大社工業區，也將減壓。