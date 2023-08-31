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王國材嘆小朋友來不及長大 交通安全月宣導停讓文化

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部交通安全月系列活動將於9月展開，今年以「車輛慢看停．行人安全行」為主軸宣導停讓文化。記者周湘芸／攝影
交通部交通安全月系列活動將於9月展開，今年以「車輛慢看停．行人安全行」為主軸宣導停讓文化。記者周湘芸／攝影

今年上半年交通死傷數據持續不減反升，交通部交通安全月系列活動將於9月展開，今年以「車輛慢看停．行人安全行」為主軸宣導停讓文化，由政府部門與民間企業舉辦各項宣導活動。交通部長王國材今出席記者會表示，近期的事故看到小朋友來不及長大、長者無法安享晚年，都讓人非常心痛，這已經是社會問題，希望全民一起致力人本交通。

交通安全月今年邀請極地超馬選手陳彥博作為形象大使，呼籲民眾「遵守交通規則就像運動員平日的訓練一樣，就算沒人看見，還是會持續去做」。他今出席記者會也分享，過去在國外到處比賽，已經習慣停讓行人文化，回到台灣反而不習慣，台灣車輛多、生活步調緊湊，希望多一份禮貌會讓大家更安全。

王國材表示，去年以來陸續發生一些事故，從1歲小朋友到最近的80幾歲長者，看到小朋友來不及長大、長者無法安享晚年，讓人非常心痛。他最近也在檢討，過去交通都在研究車流順暢，養成教育把行人放一邊，從近期狀況開始思考，要從車本回到人本。

他也說，每個車禍背後都是很悲慘傷心的故事，很多人一輩子走不出來，這不只是交通問題，已經是社會問題，身為部長，改善交通環境是他的責任，希望把它做好。道路安全基本法最近已經送到立法院，希望全國動起來改善交通，行政院長也給4年400億元行人安全提升計畫預算，9月15日要優先盤點出600處行人危險路口，一年內完成改善。

交通安全月系列活動將於9月展開，包括高公局於北中南各1服務區辦理策展至10月31日、各部會、縣市政府及NGO團體辦理上百場體驗活動。另外，交通部即日起至9月15日起也辦理停讓創意影音徵件活動，報名即可抽現金禮券。

交通部長 王國材

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