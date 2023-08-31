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花蓮返鄉專車不停辦 中秋列車9月6日開放訂票

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府持續辦理返鄉專車，中秋節列車將於9月6日起開放訂票。圖／本報資料照片
花蓮縣政府持續辦理返鄉專車，中秋節列車將於9月6日起開放訂票。圖／本報資料照片

花東聯外交通長期倚賴鐵路運輸，兩縣在重要節日都會開辦返鄉專車，台東返鄉專車即將在中秋節過後走入歷史，花蓮縣府表示，為服務民眾會持續辦理，今年中秋返鄉列車共兩列次，將於9月6日開放上網訂票。

台東縣政府已宣布，在EMU3000列車加入服務後，縣府自辦專車售票率降到7成，民眾逐漸回歸台鐵主線營運列車搭乘，經評估成本與服務，決定停辦返鄉專車，今年中秋節開出的將是末辦車。

花蓮縣政府在清明、端午、中秋、春節等重要節日，也提供返鄉專車服務。今年中秋節專車仍有南、北共兩列次，9月28日晚間7時37分從台北發車直達花蓮，10月1日下午2時16分花蓮站發車直達台北站，並提供區間車接駁。

縣府表示，只要是縣民或在花蓮工作者，以及其配偶、直系血親及配偶等，都可訂票，9月6日中午12時至9月7日下午4時，可上「花蓮縣政府全球資訊網-熱門連結-112年中秋節返鄉專車訂票」訂票，全票200元，半票100元，採實名制搭乘，取票及乘車時須出示證明文件。

民政處長明良榛表示，花蓮縣政府為服務縣民，返鄉專車已行之有年，雖然在蘇花改全線通車後，民眾交通選擇更多元，搭乘率確實有下降，但縣府都視搭乘率滾動式檢討，像是原本使用的柴油列車有500多個座位，中秋節採用普悠瑪號為372個座位，發車時間也很重要，對準民眾需求以提高搭乘意願。

明良榛說，經過精進調整，花蓮返鄉專車平均搭乘率至少8成，今年端午節的專車還全滿，顯示民眾仍有需求，會持續辦理。

中秋節 花蓮

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