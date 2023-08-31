2023米其林／全台44間餐廳摘星！「美食之都」台南再度「0星星」

2023台灣米其林指南於今日（8月31日）正式公布，共計44間餐廳成功摘星。其中JL Studio、態芮更是在今年成功進階三星，分別成為全球唯一的三星新加坡料理、三星台灣料理。不過在去年就一星未得的「台南」，儘管在必比登獲得最多新進名單，今年再度未獲得星星，相較台北、台中、高雄而言，星光相對黯淡不少。

過去台灣米其林指南以城市為名，由台北開始，陸續新增台中、高雄、台南等城市。儘管今年名稱統一為「台灣」，但在日前公佈的必比登名單中，仍以台北、台中、高雄、台南等4座城市為主要評選基礎。

在今日最新公佈的2023台灣米其林指南名單中，共計44間餐廳成功摘星，其中台北的「頤宮」再度成功蟬聯三星，態芮亦成功摘下三星；台中的「JL Studio」也成功新摘三星。至於高雄也有「Liberte」獲得二星。不過在今年榜單中，台南再度沒有任何餐廳摘下星星，不過在日前公佈的必比登榜單中，台南有阿文米粿、西羅殿牛肉湯等10間名店新進榜，新進數量為4座城市之最，也顯示台南的小吃實力。