健保明年成立專責單位加速新藥審查 並研擬籌設百億元基金

新藥、癌藥納入健保速度緩慢影響病友模式治療。衛福部健保署於明年元旦正式成立專責辦公室，專門執行醫療科技評估（ＨＴＡ），加快新藥、癌藥審查速度，目前預計爭取從健保署公務預算編列一億元；同時研擬比照英國癌藥基金模式，預計籌設規模達新台幣100億至120億元的「新藥基金」，納入新藥及癌藥，針對未完成三期臨床試驗等藥品納入暫時性支付。

健保署長石崇良表示，新藥給付緩慢，「評估」、「資源」是兩大關鍵，明年成立專責辦公室加速新藥、癌藥評估審查，專責行政人員將從現在的8人擴增至百人，並由統計學、健康經濟學等專家學者組成委員會，任務是收集病人治療資料後，執行藥品醫療科技評估，同時輔導業者提交藥物經濟評估報告，以評估為暫時性收載或納入健保。

石崇良指出，專責辦公室長遠計畫會另立專法，於3至4年內成立行政法人專責單位。另期盼利用平行審查機制，與食藥署合作讓未滿足醫療需要的新藥納健保給付，可由過去平均2年以上，縮短至1年以內。

至於，「資源」關鍵將比照英國癌藥基金模式研擬「新藥基金」，針對未滿足醫療需求，如癌症、特殊族群等藥品，給予短期、暫時性的給付，待觀察臨床使用效果之後，再評估是否納入健保給付。對廠商好處是可以早一點進入臨床使用跟給獲得給付。

石崇良說，新藥基金規模應與英國癌藥基金預算差不多，約是3.4億英鎊規模，新台幣約為100億到120億元左右，與目前採用健保總額方式不同，因為有些新藥最後可能健保不給付，若計算在總額內恐影響財務的風險控管。

至於那些新藥可以納入基金或暫時性支付，石崇良表示，這需由凝聚病友團體、民眾社會共識，依英國模式，若節省藥費達一個人均GDP，給付就算值得，台灣人均GDP約100萬元。

石崇良舉例，如健保今年8月納入給付的罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因治療藥物，注射一劑新台幣4900萬元，一次治療就可以一輩子不發病，目前口服藥物一年藥費600萬元，一輩子都不能停藥。他指出，以台灣人平均健康生命約64歲，從病童兩歲開始計算，SMA基因治療藥費每人每年約80萬元，絕對值得納入給付。

至於，癌症病友團體在意的癌藥基金。石崇良說，目前確實已規畫癌藥基金的藍圖及方式，將會先向行政院爭取額外的預算，需等待行政院裁定後，一旦確定就對外公布。至於癌症基金或新藥基金那一個先做，須看預算規模及需求的急迫性，如癌友用藥有其急迫性，或是臨床上照顧有缺口的藥品，可能就會優先考慮。