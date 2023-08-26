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未來2周大低壓帶影響天氣不穩定 仍有熱帶擾動生成訊號
中央氣象局發布8月26日至9月22日的月長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，未來兩周大低壓帶影響，天氣轉不穩定。
模式預測，未來第1周期初各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；期中之後至第2周台灣位於季風低壓環流內，天氣較不穩定，且第1周期末受颱風外圍環流影響，各地有短暫陣雨，並有局部大雨發生機率。此外，未來2周西北太平洋仍有熱帶擾動生成訊號，留意氣象局最新預報資訊。
第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第1-4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
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