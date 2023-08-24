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韻律之秋 九月假日音樂會琴悠揚

聯合新聞網／ 台北訊
李金韋希望以音樂傳遞快樂與希望。主辦單位／提供
李金韋希望以音樂傳遞快樂與希望。主辦單位／提供

即將告別熱浪的盛夏，迎接美好的金秋時節，誠摯邀請您一同來聆賞，由聯合報系文化基金會、台灣厚道社會服務聯合會主辦的「假日公益音樂會」，每週六晚上七時至八時，於Hi-Q褐藻生活館舉行。

九月由4位身心障礙藝人以樂會友，9日「街頭好聲音」-李金韋、16日「二胡音樂家」-曾宜臻、23日「薩克斯風王子」-邱聖凱、30日「星兒音樂家」-陳冠文。

李金韋因青光眼而導致視神經萎縮，目前只剩右眼可見微弱光影，喜愛音樂的他不願就此放棄，經過不斷嘗試及努力，自己摸索學習。擔任街頭藝人表演，想分享自己的音樂經歷，傳遞希望與快樂給更多人。

自幼失明的胡琴演奏家曾宜臻，在台中啟明學校師從周進成老師學二胡，曾至歐洲、澳洲、美加、日本、新加坡、中國大陸表演，1995年參加國際展能節，獲32國選出「最佳表演藝術獎」。持續精進胡琴藝術、樂隊合奏藝術和指揮藝術，以音符揮灑出彩色人生。

邱聖凱患有中度智能障礙及妥瑞氏症，學習音樂的路上，比一般人付出更多時間和努力，克服困難擁有16張街頭藝人證的他，不但有獨力自主生活的能力，也找回自信與笑容。藉著輕快的音符，將對生命的熱忱，轉化成歡樂的能量散播各個角落！

陳冠文2歲被診斷為中度自閉症，語言表達理解困難，學習過程艱辛。但自幼即展現音樂天份的他，不放棄練習，一次次突破先天限制，在音樂比賽中嶄露頭角。舞台上冠文表達了對音樂的熱愛，並且熱心公益投入慈善活動，希望用自己的音樂打動在場每位來賓的心，並帶給大家快樂和感動。

秋風颯爽的季節，歡迎和家人朋友參與公益音樂會，共同沈浸悠揚樂音中，並給予身心障礙音樂家們溫暖的鼓舞。

曾宜臻用二胡溫暖傳遞感謝心情。主辦單位／提供
曾宜臻用二胡溫暖傳遞感謝心情。主辦單位／提供

邱聖凱將對生命的熱忱，轉化成歡樂能量散播。主辦單位／提供
邱聖凱將對生命的熱忱，轉化成歡樂能量散播。主辦單位／提供

陳冠文期待自己的音樂能打動人心。主辦單位／提供
陳冠文期待自己的音樂能打動人心。主辦單位／提供

街頭藝人 音樂會

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