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文湖線昨停駛41分鐘「真相」曝光 北捷深夜急改善設備

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
文湖線昨天下午因供電設備系統異常，全線暫停營運約41分鐘，北捷今天出面說明事發原因。記者曾學仁／攝影
文湖線昨天下午因供電設備系統異常，全線暫停營運約41分鐘，北捷今天出面說明事發原因。記者曾學仁／攝影

台北市昨天下午雷雨狂炸，打雷聲不斷，北捷文湖線下午受到雷擊影響，停駛約41分鐘，台北捷運公司副總經理洪育銘今天接受媒體聯訪表示，經檢查發現，是木柵機廠控制台受感應雷擊導致電源喪失，造成全線緊急停車功能啟動，使列車停止運轉，也立馬針對設計座改善，將全線停車鈕控制迴路改採雙電源設計，避免因再度雷擊停止運行。

洪育銘說明，昨天大雷雨造成文湖線停駛41分鐘，在2016年有發生過類似情況，因連續3次停駛導致設備遭破壞，導致暫停營運，這次主要是因木柵機廠電源感應到雷擊導致電源喪失，造成全線緊急停車控制廻路緊急停車功能啟動，使列車停止運轉。

洪育銘表示，在內湖機廠、南港機廠全線緊急停車控制廻路設備，分別控制往動物園、南港展覽館軌道，昨天落雷其實沒有直接打到該設備，而是因電源受影響，加上設計關係，造成全線停駛，事件發生後北捷也立即修復斷路器讓設備正常運轉。

洪育銘說，事件發生後北捷也立即改善，將全線緊急停車控制按鈕從單電源設計改成雙電源，如果其中一個遭到雷擊，還有一個電源能使用，事發當下，有6輛列車停在站間，也立即派站務人員下軌道，將捷運手動控制進站，讓旅客下車。

外界擔心近日大雷雨不斷，所有高架路段是否會受影響，洪育銘表示，高運量路線如淡水線、板南線並非由行控中心下達全線停車功能，是各站獨自運作，不會有類似問題發生。

台北捷運公司副總經理洪育銘今天接受媒體聯訪說明，是木柵機廠控制台受感應雷擊導致電源喪失，造成全線緊急停車功能啟動，使列車停止運轉，昨天半夜警急改善設備。記者洪子凱／攝影
台北捷運公司副總經理洪育銘今天接受媒體聯訪說明，是木柵機廠控制台受感應雷擊導致電源喪失，造成全線緊急停車功能啟動，使列車停止運轉，昨天半夜警急改善設備。記者洪子凱／攝影

北捷

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