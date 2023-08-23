文湖線昨停駛41分鐘「真相」曝光 北捷深夜急改善設備

台北市昨天下午雷雨狂炸，打雷聲不斷，北捷文湖線下午受到雷擊影響，停駛約41分鐘，台北捷運公司副總經理洪育銘今天接受媒體聯訪表示，經檢查發現，是木柵機廠控制台受感應雷擊導致電源喪失，造成全線緊急停車功能啟動，使列車停止運轉，也立馬針對設計座改善，將全線停車鈕控制迴路改採雙電源設計，避免因再度雷擊停止運行。

洪育銘說明，昨天大雷雨造成文湖線停駛41分鐘，在2016年有發生過類似情況，因連續3次停駛導致設備遭破壞，導致暫停營運，這次主要是因木柵機廠電源感應到雷擊導致電源喪失，造成全線緊急停車控制廻路緊急停車功能啟動，使列車停止運轉。

洪育銘表示，在內湖機廠、南港機廠全線緊急停車控制廻路設備，分別控制往動物園、南港展覽館軌道，昨天落雷其實沒有直接打到該設備，而是因電源受影響，加上設計關係，造成全線停駛，事件發生後北捷也立即修復斷路器讓設備正常運轉。

洪育銘說，事件發生後北捷也立即改善，將全線緊急停車控制按鈕從單電源設計改成雙電源，如果其中一個遭到雷擊，還有一個電源能使用，事發當下，有6輛列車停在站間，也立即派站務人員下軌道，將捷運手動控制進站，讓旅客下車。