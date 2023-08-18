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明西半部持續留意不定時降雨 未來一周天氣逐漸穩定
中央氣象局表示，明天低壓帶影響，天氣持續不穩定，西半部地區、澎湖、金門及馬祖有不定時短暫雨及雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部雷陣雨，其中西半部地區可能有較大雨勢，要特別留意。下周日到周五天氣逐漸穩定，大部分為多雲到晴天氣，要留意高溫。
氣象局預報員林定宜表示，明天低壓帶影響，天氣持續不穩定，西半部地區、澎湖、金門及馬祖有不定時短暫雨及雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部雷陣雨，受熱力作用影響，西半部可能有局部大雨，需留意低窪處淹水。後天太平洋高壓增強，清晨中南部地區有局部短暫雷雨，白天天氣穩定、雨勢趨緩，各地為多雲到晴天氣。
他指出，下周日到周五西半部地區及山區有短暫雷陣雨，其他地區仍為多雲到晴。溫度方面，明天氣溫約31至33度，後天太平洋高壓增強，雨勢趨緩，各地溫度回升約為32至34度。另外，近期沒有發展成形的熱帶系統，預估未來一周天氣都算穩定。
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