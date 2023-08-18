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好市多Sonoma精選乾酪綜合包殘留環氧乙烷 高雄售出94包

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市府衛生局8月8日接獲食藥署通知「Sonoma精選乾酪綜合包」殘留農藥環氧乙烷，立即派人前往高雄2家好市多賣場查核。圖／高市衛生局提供
高市府衛生局8月8日接獲食藥署通知「Sonoma精選乾酪綜合包」殘留農藥環氧乙烷，立即派人前往高雄2家好市多賣場查核。圖／高市衛生局提供

好市多從美國進口的「Sonoma精選乾酪綜合包」在邊境查驗時，被食藥署檢出殘留農藥環氧乙烷，該批產品禁止輸入。高市衛生局接獲通知，到高雄2間好市多查核，現場抽驗4不同效期產品送驗，其中1件檢出殘留農藥環氧乙烷0.2mg/kg，不合格產品進口2120包，已售出94包。衛生局已令好市多主動辦理回收，違規產品沒入銷毀並依法裁處罰鍰。

衛生局說，好市多股份有限公司近期向食藥署報驗「Sonoma精選乾酪綜合包」產品一批 (產地：美國，規格：910公克/包)，經邊境查驗檢出殘留農藥環氧乙烷（Ethylene Oxide,EtO）與規定不符，該批產品禁止輸入。

衛生局本月8日接獲食藥署通知，隨即派人前往本市2家好市多賣場查核，現場抽驗4件不同效期產品送驗，並且責令好市多公司通知全台賣場預防性下架停止販售該項產品，衛生局說，目前市面上已購買不到該產品。

衛生局說，檢驗結果3件未檢出，1件（有效日期2023/10/19）」檢出殘留農藥環氧乙烷0.2mg/kg，環氧乙烷有致癌性，在國內規定不得檢出。該效期不合格產品進口2120包，已售出94包，5包破損丟棄，庫存尚餘2021包。

衛生局將依違反食品安全衛生管理法規定，裁處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，並令好市多公司主動通知消費者辦理回收作業，違規產品依法沒入銷毀。

衛生局說，消費者後續如有消費爭議無法獲得妥適處理，請撥打1950向市府消費者服務中心諮詢、申訴或至行政院消費者保護會網站線上申訴，消保官將全力協助，以確保市民消費權益。

好市多進口的「Sonoma精選乾酪綜合包」背面照片。圖／高市衛生局提供
好市多進口的「Sonoma精選乾酪綜合包」背面照片。圖／高市衛生局提供
高市衛生局到高雄2家好市多賣場查核「Sonoma精選乾酪綜合包」。圖／高市衛生局提供
高市衛生局到高雄2家好市多賣場查核「Sonoma精選乾酪綜合包」。圖／高市衛生局提供
好市多進口的「Sonoma精選乾酪綜合包」檢驗發現殘留農藥環氧乙烷。圖／高市衛生局提供
好市多進口的「Sonoma精選乾酪綜合包」檢驗發現殘留農藥環氧乙烷。圖／高市衛生局提供
高市府衛生局要求好市多下架「Sonoma精選乾酪綜合包」。圖／高市衛生局提供
高市府衛生局要求好市多下架「Sonoma精選乾酪綜合包」。圖／高市衛生局提供

衛生局 好市多 食藥署

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