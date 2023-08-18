好市多「毒乾酪」再現！檢出農藥環氧乙烷 85.5公斤流入市面

好市多乾酪再出包！衛福部食藥署今表示，好市多近期報驗一批「Sonoma精選乾酪綜合包」，經檢出殘留農藥環氧乙烷，與規定不符，該批產品即起管制輸入，經統計已售出94包，等於85.5公斤毒乾酪流入市面，也是繼7月初好市多「油漬摩佐羅拉乾酪」於6月初邊境檢驗驗出殘留環氧乙烷後，近1個月2度出現乾酪殘留環氧乙烷。食藥署表示，即起對好市多同產地、同貨品分類號列的乾酪，從加強抽批提高為逐批查驗。

食藥署副署長林金富表示，依照標準環氧乙烷不得檢出，好市多報驗「Sonoma精選乾酪綜合包」，8月7日報告出爐，檢出環氧乙烷0.1mg/kg，檢驗不合格，該批乾酪已於邊境退貨、銷毀，未輸入國內。隔日8月8日即責成高雄市衛生局，執行後市場查核，現場抽驗尚在效期內的產品有4件，同時立即下架，昨晚檢驗結果出爐，當中有1件（有效日期：2023.10.19）檢出環氧乙烷0.2 mg/kg。

林金富說，根據好市多統計，經檢出環氧乙烷的乾酪，總計進口2120包，已售出94包，5包破損丟棄，庫存尚餘2021包，衛生局已依法要求好市多公司辦理違規產品下架回收作業。以每包910公克計算，售出85.5公斤的乾酪產品，已流入市面，林金富提醒，若消費者購買到該批產品，請立即退回好市多，不要再食用。

林金富表示，因好市多上月進口「油漬摩佐羅拉乾酪」不合格，因此加強抽批（20到50%），然而此次經過加強抽批後，再度檢出不合格，因此即起邊境查驗中，針對好市多乾酪產品，今起將從加強抽批拉高到逐批查驗100％，需符合連續5批次、且重量達前次不合格3倍以上，才能調降查驗等級。

林金富表示，食品檢出殘留農藥含量超過安全容許量者，係涉違反「食品安全衛生管理法」第15條第1項第5款規定，依同法第44條處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，違規產品依同法第52條應予沒入銷毀，本案將由高雄市政府衛生局後續依法處辦。另日前好市多進口「油漬摩佐羅拉乾酪」於後市場檢出環氧乙烷一案，高雄市政府衛生局已裁罰72萬元罰鍰。

林口長庚腎臟科教授級主治醫師顏宗海曾表示，環氧乙烷被世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構列為一級致癌物，長期接觸下會增加血癌、乳癌、淋巴癌風險，也會導致中樞或周邊神經病變。環氧乙烷在工業、醫療上可以用做消毒劑，在部分國家如美國、加拿大核准用於香料、芝麻薰蒸殺菌的農藥，不過我國農委會並未允許使用，依規定不得檢出。