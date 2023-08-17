政院通過「道安基本法」草案 桃園籲納入改裝車規範
行政院會今提出行人交通安全政策綱領，並通過「道路交通安全基本法」。連續多月關注改裝車議題的桃園市副市長蘇俊賓，今在會中建議應將噪音與改裝車相關規範納入，加強源頭管制。市府表示，此案當場獲交通部長王國材正面回應，面對改裝車橫行，也再次呼籲中央立法嚴管，加上末端稽查重罰才能有效遏止。
市府表示，自桃園6月在行政院會中倡議噪音擾民議題，中央就參採市府建議，在6月修正違反噪音管制法案件裁罰基準，對違規者加重裁罰，並共同推動改裝排氣管認證制度，今年底前若「改裝排氣管認證作業辦法」和「道路交通安全規則」完成修法，屆時隨意改裝車輛排氣管者，將被以違反道路交通管理處罰條例第16條規定，直接開罰最高1800元。
蘇俊賓表示，中央允諾積極協商年底完成修法及配套措施，是中央與地方合作的良好典範，今天院會中交通部提案的「道路交通安全基本法」，未來更是啟動後續各項源頭管理機制的重要法源，目前面對違規車輛，仍須耗費大量人力稽查開罰，將來應從源頭管制，更有效率。
此外，目前草案雖對車輛所有人的安全有更明確規範，但對安全的定義，建議應納入噪音對於駕駛行為與其他用路人、居民可能造成的傷害，將道安基本法納入環境安全與安寧的思維。
市府表示，今年6月起推動「靜桃專案」，針對全市約50處車輛噪音陳情熱點路段區域及120家改裝車行加強列管稽查，陳情檢舉件數從5月434件、6到7月已降至400件、比率約1成，成效顯著並已獲得其他縣市跟進；在完整修法完成前，桃園不會減少現有的取締能量，以還給市民該有的寧靜環境。
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