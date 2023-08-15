超車泰國！越南登台第4大出境國 開放電子簽只收台幣800元規費

越南政府昨宣布，自8月15日起開放所有國家和地區公民發放電子簽證，未來旅客赴越南觀光可省下當前簽證約3000至6000元費用。根據觀光局統計，今年上半年越南已超車泰國，成第4多國人前往國家；旅遊業者也說，越南相關產品過去2個月流量成長50%，預估開放電子簽後，可望再吸引更多自由行旅客。

去年各國邊境陸續開放，但越南尚未恢復部分國家申請電子簽證，其中也包含台灣，民眾若前往越南旅遊需透過旅行社代辦簽證，價格3000至6000元不等。如今越南全面開放電子簽證，每人僅收取25美金（約台幣800元）規費，有效期限從單次30天，延長為90天可多次進出，有助於增加民眾前往誘因。

疫後除了日、韓以外，東南亞國家持續為國人旅遊熱門目的地，根據觀光局統計，今年上半年（1至6月）總計492萬4951人次出境，其中以日本179萬3250人次最多，其次是大陸59萬9837人次，第三是南韓40萬9174人次，越南則超車泰國位居第3，達34萬7040人次，已恢復至疫情前2019年40.2萬人次的86%。

有旅遊業者分析，越南適合跟團，具有逛景點、欣賞自然美景等特點，與過去選擇赴陸跟團旅遊的旅客需求重複性高，加上疫後不少航空公司開設直飛峴港航班，在尚未開放赴大陸團體旅遊的情況下，不少人選擇改轉往越南旅遊。

旅遊業者Klook也說，越南相關產品過去2個月流量成長50%，在6、7月達到最高峰；其中峴港、胡志明與下龍灣為最受歡迎的前三名目的地，分居中越、南越和北越。峴港、胡志明市受惠於多個台越直航班機，下龍灣距離河內車程約3小時，是到河內的旅客必排的一日遊行程。

Klook表示，最受台灣旅客關注的越南商品包括一日遊、體驗行程與飯店，其中因為有巨大佛手成為爆紅景點的峴港巴拿山更是近期搜尋量最高的越南熱門商品，到下龍灣必去的遊船行程及佔地超過17萬平方公尺的富國島珍珠遊樂園則居次，預估電子簽開放後，可望能吸引更多自由行旅客。