快訊

30多歲女染食腦蟲亡 新北衛生局揭某親水設施水質結果

父母血型決定小孩智商？4大血型聰明排行榜：第一名是他

小馬倒地上動也不動！母馬焦急在孩子身邊繞圈求救 他上前治療一摸原地愣住了

超車泰國！越南登台第4大出境國 開放電子簽只收台幣800元規費

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
因為有巨大佛手成為爆紅景點的峴港巴拿山，是近期越南熱門商品。圖／Klook提供
因為有巨大佛手成為爆紅景點的峴港巴拿山，是近期越南熱門商品。圖／Klook提供

越南政府昨宣布，自8月15日起開放所有國家和地區公民發放電子簽證，未來旅客赴越南觀光可省下當前簽證約3000至6000元費用。根據觀光局統計，今年上半年越南已超車泰國，成第4多國人前往國家；旅遊業者也說，越南相關產品過去2個月流量成長50%，預估開放電子簽後，可望再吸引更多自由行旅客。

去年各國邊境陸續開放，但越南尚未恢復部分國家申請電子簽證，其中也包含台灣，民眾若前往越南旅遊需透過旅行社代辦簽證，價格3000至6000元不等。如今越南全面開放電子簽證，每人僅收取25美金（約台幣800元）規費，有效期限從單次30天，延長為90天可多次進出，有助於增加民眾前往誘因。

疫後除了日、韓以外，東南亞國家持續為國人旅遊熱門目的地，根據觀光局統計，今年上半年（1至6月）總計492萬4951人次出境，其中以日本179萬3250人次最多，其次是大陸59萬9837人次，第三是南韓40萬9174人次，越南則超車泰國位居第3，達34萬7040人次，已恢復至疫情前2019年40.2萬人次的86%。

有旅遊業者分析，越南適合跟團，具有逛景點、欣賞自然美景等特點，與過去選擇赴陸跟團旅遊的旅客需求重複性高，加上疫後不少航空公司開設直飛峴港航班，在尚未開放赴大陸團體旅遊的情況下，不少人選擇改轉往越南旅遊。

旅遊業者Klook也說，越南相關產品過去2個月流量成長50%，在6、7月達到最高峰；其中峴港、胡志明與下龍灣為最受歡迎的前三名目的地，分居中越、南越和北越。峴港、胡志明市受惠於多個台越直航班機，下龍灣距離河內車程約3小時，是到河內的旅客必排的一日遊行程。

Klook表示，最受台灣旅客關注的越南商品包括一日遊、體驗行程與飯店，其中因為有巨大佛手成為爆紅景點的峴港巴拿山更是近期搜尋量最高的越南熱門商品，到下龍灣必去的遊船行程及佔地超過17萬平方公尺的富國島珍珠遊樂園則居次，預估電子簽開放後，可望能吸引更多自由行旅客。

越南 簽證 觀光

延伸閱讀

印度股當紅 外資追捧

神基今年營收看年增12%

中鋼 15日有望開漲盤

台灣旅客赴越南可申請電子簽證 有望省下大筆費用

相關新聞

文組學歷非阻礙…31歲頂大經濟系想轉當工程師 網質疑：被資遣2次不容易

科技業工程師普遍高薪，是很多人嚮往的職業，若不是資工、資管等本科系出身，卻又想當工程師？有辦法嗎？日前有一名網友發文表示，有一位親戚是經濟系畢業的，想進科技業當工程師，引發網友熱議。

單周病例寫新高！本土登革熱累積破1500例 8旬婦成重症

登革熱病媒蚊指數上升，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周新增469例本土病例，今年累積超過1500例本土病例，並且新增1...

鬼月忌開刀？調查顯示 農曆7月開刀病人存活較佳

今天是農曆7月鬼門開。台灣民眾迷信民俗說法，鬼月有諸多禁忌，不可游泳、晚上不可曬衣、不可剪指甲，甚至認為鬼月不適合開刀動...

超車泰國！越南登台第4大出境國 開放電子簽只收台幣800元規費

越南政府昨宣布，自8月15日起開放所有國家和地區公民發放電子簽證，未來旅客赴越南觀光可省下當前簽證約3000至6000元...

異位性皮膚炎搔癢難耐怎麼辦？雙和醫院兒科醫師授解方

新北一名1歲多男童因異位性皮膚炎發作搔癢難耐，不只抓破皮流血，甚至引發傷口發炎流膿，嚴重影響睡眠品質與生活作息。雙和醫院...

家長注意！孩子常眨眼甩頭作鬼臉 竟是妥瑞氏症求救訊號

孩子常出現眨眼、甩頭、抖肩膀等「不自主動作」時，家長要特別注意！因為這可能是妥瑞氏症小患者的求救訊號。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦