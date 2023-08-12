雙颱蘭恩、朵拉最新路徑曝 氣象局：下周西南風挾雨勢再度影響中南部

今年第8號颱風朵拉今天上午8時出現，中央氣象局預報員劉宇其說，目前西北太平洋上有兩個颱風，一個是原本的中度颱風蘭恩，另一個是今天上午8時跨越國際換日線、被命名的朵拉颱風。蘭恩颱風未來會逐漸往日本方向前進，朵拉颱風不會接近任何陸地，所以對台灣不會有任何影響。

劉宇其說，目前台灣仍在西南風環境，但是整體降雨逐漸減少，今天起至下周一降雨逐漸趨緩，還是要留意午後雷陣雨的情況。

今天台灣附近雲量偏少，屬於多雲到晴的天氣型態。他表示，中南部仍有降水回波移到陸地，但和前幾天相比減少滿多的，今天上午中南部仍會有零星降雨。

氣溫部分，劉宇其說，整體溫度回升非常多，主要是下雨情形減緩，西半部高溫33至34度左右；東半部比較多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態，高溫31至33度左右，外出要防曬、避免中暑。

未來一周天氣，劉宇其說，台灣附近環境今天起到下周一天氣穩定，不過，仍是西南風環境，中南部不定時有局部短暫陣雨，但是降雨狀況和前幾天相比減緩許多。北部和其他各地留意午後雷陣雨。下周二過後到下周五西南風又會開始影響台灣，帶來的水氣增多，中南部降雨機會增加，各地還是有午後雷陣雨發生的情形。