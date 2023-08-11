對流接力移入南部釀大雷雨 午後中部以北慎防致災強降雨

西南風持續影響台灣，中央氣象局發布屏東縣大雷雨即時訊息，持續至上午11時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

中央氣象局預報員王君賢說，今天南部注意局部大雨，午後中部以北局部大雨或豪雨，有可能出現昨天大雷雨。花東地區局部36度以上高溫，北海岸、東半部、馬祖有長浪，預計周末中南部降雨稍稍趨緩一些。

他說，未來一周還是受到西南風影響，今天水氣多一些，南部地區還是會有局部大雨出現機會，午後中部以北地區也會有類似昨天較大雨勢情況，局部大雨甚至豪雨。預計降雨到明後天水氣減少，各地降雨趨緩。蘭恩颱風下周一下半天到下周三可能會影響日本，提醒前往日本的民眾要特別注意。

王君賢表示，台灣目前處在大低壓帶環境，吹西南風，不斷有些對流雲系移到南部地區，今天南部地區還是會有局部大雨出現機會。

王君賢說，從清晨開始，陸續有比較強降雨的回波移到台灣陸地的情況，造成嘉義以南有局部大雨，甚至在台南地區出現短延時豪雨，氣象局仍針對南部地區、恆春半島、澎湖縣發布大雨特報。這種回波陸續移進陸地當中，南部地區要注意局部大雨情況。

今晨累積到上午9時，台南、高雄的雨勢稍大；其中，最大雨勢出現台南市安平區95.5毫米，其次是高雄市茄萣區63.5毫米。整體降雨比昨天稍微小一點，仍要注意局部大雨出現情況。

至於未來一周天氣，溫度部分，本島高溫31至33度之間，特別要提醒花東因為在西南風的背風側，可能會出現36度以上高溫的機會。

王君賢說，降雨部分，南部地區今天有局部大雨，中部以北要注意類似昨天大雨情形，甚至局部大雷雨、豪雨，這種短延時強降雨可能會出現積淹水情況，提醒民眾特別注意，隨時注意氣象局發布的特報。

王君賢說，周六、周日降雨緩和一些，主要是西南風減弱，水氣會稍微少一點。中南部仍然有小範圍的陣雨或雷雨，不過雨勢相較昨天和今天小一些。各地午後雷陣雨的情況也比今天減少一些。下周一、周二降雨情況比較明顯，西南風開始增強，水氣開始增加，中南部地區仍有局部性短暫陣雨或雷雨，明顯雨勢會出現，其他地區多雲到晴、午後雷陣雨。

蘭恩颱風動態，王君賢說，預計朝西北方向行進，下周一下半天到周三對日本造成影響，甚至侵襲日本。所以民眾如果下周要赴日，注意蘭恩颱風動態。