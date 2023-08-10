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蔣萬安新政「翻轉上下課」沒落實？教育局3大方案出爐

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今年4月送上兒童節大禮，4月兒童節讓國小選擇一天給學童上課10分鐘、下課40分鐘，卻被質疑成效不佳。示意圖。記者林孟潔／翻攝
台北市長蔣萬安今年4月送上兒童節大禮，4月兒童節讓國小選擇一天給學童上課10分鐘、下課40分鐘，卻被質疑成效不佳。示意圖。記者林孟潔／翻攝

台北市長蔣萬安今天4月送上兒童節大禮「翻轉上下課」，4月兒童節讓國小選擇一天給學童上課10分鐘、下課40分鐘，卻被質疑成效不佳，蔣也表示，會在要求教育局與校方更加落實，教育局今天宣布，明年開始「翻轉上下課」有三種執行模式供校方選擇，另外包含校慶、園遊會、運動會、戶外教學活動都不可列入。

蔣萬安在今年兒童節送上大禮，宣布未來每年4月選一天為「翻轉上下課日」，當天上課10分鐘、下課40分鐘，但議員調閱資料發現，許多學校未確實執行，包含園遊會、母親節感恩市集，與蔣所提的概念不同，質疑規畫方向不清楚，蔣也坦言辦理第一年可能主概念不是很清楚，明年開始會更加落實。

教育局今天開「112學年第一學期公私立國小校長會議」，會中局長湯志民宣布，明年開始校方可選擇3種模式辦理，包含單日整天、半日分2次、7堂課分散在4周辦理，另外，校慶、園遊會、運動會、戶外教學活動不可列入。

湯志民說明，翻轉上下課原則就是要讓學生做自己的主人，校方也可以在這段時間提供多元學習資源，例如開放專科教室、體育館、桌球室、圖書館等，讓小朋友可以使用，平常下課無法體驗到，「慶祝兒童節」，蔣萬安也相當重視這項政策。

面對新的政策及辦理原則，實踐國小校長林松金表示，基本上會偏好單日整天，小朋友會比較有感，目前校方也有初步規畫，會先調查學生興趣，並統計學校老師意願規劃活動，看能不能以類似社團形式，讓學生先報名參加，例如：水彩、雕術、運動課等。

國小學生家長會聯合會長官雲表示，小朋友都想要一天玩個夠，但會擔心小孩無法收心，更偏好7堂課分散在4周辦理，這樣除了不會玩瘋，更會讓小朋友每周都待上學，快樂情緒可以延長。

官雲說，該政策對孩子很棒的禮物，可以讓孩子盡情玩耍，甚至建議校方可以規畫一些特別活動，例如尋寶，讓小朋友利用下課時間探索校園，尋找寶物，除了認識校園，尋寶心情也很雀躍，她也提醒，「翻轉上下課」是學習的一環，建議學校可以鼓勵學生自主回饋，分享自己一天的過程。

教育局長湯志民今天宣布，明年起「翻轉上下課」校方可選擇3種模式辦理，包含單日整天、半日分2次、7堂課分散在4周辦理。記者洪子凱／攝影
教育局長湯志民今天宣布，明年起「翻轉上下課」校方可選擇3種模式辦理，包含單日整天、半日分2次、7堂課分散在4周辦理。記者洪子凱／攝影

兒童節 教育局 運動

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