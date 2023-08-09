快訊

宅男心碎！林襄傳名花有主 對象是21歲小鮮肉

卡努、蘭恩、朵拉可能共存…吳德榮：三颱無共舞條件也不侵台 周五前防致災雨

學生吸大麻 日趨嚴重 醫：長期施用恐出現幻覺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃飯糰減重「冷比熱」好？ 營養師：多做這件事全破功

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
許惠玉說，冷飯糰於總澱粉含量中，僅約5%會演變成抗性澱粉，對於減重是「效果有限」。本報資料照
許惠玉說，冷飯糰於總澱粉含量中，僅約5%會演變成抗性澱粉，對於減重是「效果有限」。本報資料照

近日網路上最常討論的是，超商飯糰要吃熱的，還是冷的，才有助於減重？起因是有網友在超商準備要把飯糰加熱時，卻遭同事阻止「這樣吃會比較胖」，讓他相當震驚，有不少人認為，這是冷的澱粉（抗性澱粉）熱量較低的關係。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，冷的飯糰會增加抗性澱粉的含量，吃的時候可以減少熱量的攝取，冷的地瓜也有相同的作用。但不論是冷飯糰、冷地瓜，總澱粉含量中，僅有約5%會演變成抗性澱粉，此含量十分微薄，可說是「少的有限」，「微乎其微」，對減重更是「效果有限」。但如果對減少熱量1卡、2卡，十分斤斤計較的人，還是有些幫助。

一般來說，米飯等碳水化合物的熱量為4卡，推估抗性澱粉為類膳食纖維的概念，在消化過程中，還是會產生熱量，只是熱量折半，僅為2卡。不過，許惠玉說，其實只要「多吃一點其他含有熱量的食物」，而從吃冷飯糰所少吃的熱量，一下子都補回來了。

至於，把飯糰加熱後，熱量是否就會上升，吃的時候就會增加肥胖機會？許惠玉說，飯糰加熱與熱量增加的關係並不密切，反而是飯糰加熱後，飯粒會糊化，食用後血糖容易上升，而出現頭暈、想睡覺等症狀，必須特別注意。

飯糰 減重 超商

延伸閱讀

《八尺門的辯護人》外籍漁工為戲減重10公斤　私下是肌肉陽光潮男，帥翻網友封「印尼朴寶劍」

加熱飯糰比較容易胖？營養師曝實情：熱量差異不大！倒不如做一件事

獨／4單親媽攜幼賣地瓜突停業2天 竟是生意火紅遭檢舉

御飯糰加熱吃會變胖！他驚「錯了20年」 內行人點頭揭原因

相關新聞

二手衣再利用 專家憂淪一次性循環

快時尚品牌夯，卻也造成愈來愈多衣服被丟棄，造成環境負擔，環保署為此擬訂定品牌服飾業及百貨業紡織品循環指引，但專家指出，一...

登革熱延燒 苗栗、嘉義爆本土個案

登革熱疫情持續上升，上周新增二六四例本土病例，六月中旬至今已累計一一◯九例本土病例，創近十年最高紀錄。疾管署疫情中心副主...

限溫令導致北捷汗臭味？ 經濟部澄清：從未規範車廂空調

有關媒體引用網友貼文稱北捷溫熱、瀰漫汗臭味，引申為是因經濟部限溫令一事，能源局澄清，20類場所規範並無包括捷運車廂溫度；...

吃飯糰減重「冷比熱」好？ 營養師：多做這件事全破功

近日網路上最常討論的是，超商飯糰要吃熱的，還是冷的，才有助於減重？起因是有網友在超商準備要把飯糰加熱時，卻遭同事阻止「這...

前3年罰7件！勞部啟動戶外作業熱專案檢查 今夏已罰5件

今年夏季酷暑難耐，勞動部特別祭出兩項新措施，除首次啟動「戶外作業熱危害高風險事業單位專案檢查」，上月底也發函給各勞動檢查...

要去日韓看過來 輕颱卡努直撲韓國蘭恩朝日本前進

要去日本及韓國的民眾要注意，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，第6號颱風卡努明後天(10-11日)將直撲韓國，第7號...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦