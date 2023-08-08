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中信文薈館志工隊 獲北市優等獎

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中國信託文薈館二度獲頒「台北市政府文化類志願服務運用單位績效評鑑」優等獎，志工隊積極推廣金融基礎教育成效令人驚豔。圖／中信銀行提供
中國信託文薈館二度獲頒「台北市政府文化類志願服務運用單位績效評鑑」優等獎，志工隊積極推廣金融基礎教育成效令人驚豔。圖／中信銀行提供

中國信託文薈館以打造最佳金融教育園地為使命，設有完善的志工獎勵福利機制與教育訓練課程，二○一六年成立志工隊以來，創造多元化志願服務方案深受好評，今年於台北市政府文化局轄下四十八個設有志工團隊的單位中脫穎而出，再度榮獲「台北市政府文化類志願服務運用單位績效評鑑」優等獎，同時是唯一獲獎的民間企業志工團隊。

文薈館管理委員會主任委員暨中信金控副董事長陳國世表示，文薈館秉持金融核心本業，推廣財金素養，跳脫傳統博物館的靜態展示方式，以珍貴館藏搭配數位互動體驗，是國內創新型態的金融文史館。近年積極與各縣市政府教育單位合作，除將金融知識主題特展轉化成課堂教材，授權給「台北酷課雲」學習平台，也提供銀行參訪體驗，成為學習金融知識不可錯過的教育場域。

文薈館志工隊成員為六十位背景多元的菁英，除中信金控員工與退休同仁外，還包括金融同業的退休人士、教師、工程師等各領域人才，積極推廣金融知識，普及理財觀念。曾獲頒「台北市政府文化類志願服務運用團隊推展志願服務工作評鑑」優等獎、台北市政府「第廿四屆金鑽獎」優良志工團隊獎肯定，成立至今超過四十六萬人次入館參觀，是親子學習金融理財知識的首選。

文薈館現正舉辦「理財童話村—生活中的財商教育」特展，以繪本風格搭配Ｑ版人物以及翠綠大草皮背景，淺顯易懂的圖文讓民眾輕鬆了解生活中的金融議題，透過遊戲互動學習有趣的理財知識。

理財 團隊 北市

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