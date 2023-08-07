設環保金爐抵空汙 環保署：規畫收運來源避淪蚊子設施

民間信仰於台灣文化占重要地位，但燒香、燒金紙卻也造成空汙，環保署研擬將金爐改善納入空汙增量抵換項目之一，讓有開發需求的單位協助寺廟更換環保金爐或加裝金爐空汙防制設備。地方環保局反映實際處理量須達80％要求不易達成，環保署則表示，設置前需規畫紙錢收運來源，避免金爐成「蚊子設施」。

為減輕因開發造成的空汙，環保署設有審查開發行為空氣汙染物排放量增量抵換處理原則，讓開發單位透過不同方式來抵減在開發時產生的空汙量；環保署現正研擬此原則的修正草案，將金爐改善納入開發行為空汙增量抵換項目，並在今天召開研商會。

根據草案，開發單位自行協助對象或由政府機關媒合設置具汙染防制設施設施金爐或既存金爐增設汙染防治設施，其年實際處理量應達設施年設計處理量80％。

台南市、高雄市環保局均反映，金爐使用狀況並不平均，春節、清明、中元節等特定節慶，需要燃燒的金紙很多，但其餘時間幾乎沒有金紙需要處理，若要求實際處理量需達到80％恐不易，盼改成實際處理量作為抵換量

空保處專委陳宜佳說，不論是設置環保金爐或加裝空汙防制，都盼達到其設計效能，要求達到實際處理量80％有其道理，不希望金爐設置後卻成「蚊子設施」，而要如何達到80％的實際處理量，進行集中燃燒需做一連串規畫，開發單位在協助設置金爐時就要妥善規畫，另也要收集有燃燒需求的對象如寺廟、社區大樓等。

陳宜佳指出，除了台灣3大焚燒紙錢高峰的節慶外，平時初一、十五也會焚燒金紙，另外也可考慮殯葬金紙焚燒的部分；殯葬祭祀、掃墓也算是金紙焚燒的穩定來源，了解各縣市殯葬金紙焚燒狀況，部分地區沒有焚燒紙錢的金爐，甚至有露天燃燒的情況，希望地方環保局及民政單位能合作協助。