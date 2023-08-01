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中颱卡努晚間發海警 5處省道可能實施管制
中央氣象局今晚發布中颱卡努海警，交通部公路總局今晚指出，可能因氣象狀況實施管制，包括台2線（濱海公路）、台7線（北橫公路西部路段）、台9線（北宜公路）、台9甲線（烏來路段）、台61線（西濱公路），將依即時氣象情資及現場情況機動調整。
公路總局晚間指出，持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。
公路總局呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。
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