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中颱卡努晚間發海警 5處省道可能實施管制

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中颱卡努發布海警，公路總局說，可能實施管制路段包含台2線（濱海公路）等區域。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
中颱卡努發布海警，公路總局說，可能實施管制路段包含台2線（濱海公路）等區域。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

中央氣象局今晚發布中颱卡努海警，交通部公路總局今晚指出，可能因氣象狀況實施管制，包括台2線（濱海公路）、台7線（北橫公路西部路段）、台9線（北宜公路）、台9甲線（烏來路段）、台61線（西濱公路），將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

公路總局晚間指出，持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。

公路總局呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。

颱風 落石 氣象局

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