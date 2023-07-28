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杜蘇芮颱風遠離：澎湖、金門維持陸警 台灣本島解除

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中度颱風杜蘇芮上午11時的中心位置在金門的北北東方約40公里之處，以每小時0轉27公里速度，向北北西進行。7級風平均暴風半徑200公里，10級風平均暴風半徑70公里。圖／取自氣象局網站
中度颱風杜蘇芮上午11時的中心位置在金門的北北東方約40公里之處，以每小時0轉27公里速度，向北北西進行。7級風平均暴風半徑200公里，10級風平均暴風半徑70公里。圖／取自氣象局網站

中度颱風杜蘇芮上午11時的中心位置在金門的北北東方約40公里之處，以每小時0轉27公里速度，向北北西進行。7級風平均暴風半徑200公里，10級風平均暴風半徑70公里。陸上警報只剩下澎湖、金門，台灣本島已解除陸警。海上警報範圍：台灣海峽、台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

根據最新資料顯示，第5號杜蘇芮颱風中心已於今天上午10時左右在中國福建沿海登陸，繼續向北北西移動，此颱風過去3小時強度略為減弱、暴風半徑亦較縮小，其暴風圈已脫離台灣本島，金門、澎湖風雨持續中，中南部沿海仍有較強陣風。預計此颱風強度有持續減弱，暴風半徑亦有縮小的趨勢。

颱風及其外圍環流影響，台灣附近各海面風浪大，各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，避免前往海邊活動。

今天金門易有11至12級強陣風，基隆北海岸、彰化以南沿海空曠地區及澎湖、馬祖亦有9至10級強陣風，桃園以北沿海空曠地區亦有較強陣風。

杜蘇芮颱風 金門 澎湖

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