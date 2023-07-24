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「飯店泳池」世界第一！虹夕諾雅沖繩 連住3晚5折優惠
虹夕諾雅沖繩榮獲2023《Travel + Leisure》飯店泳池項目第一名，為慶祝勇奪大獎，推出長住優惠方案。即日起至10月31日，連住2晚以上享65折優惠，連住3晚以上享5折優惠（不含餐食）。
擁有高收入讀者群的大型旅遊雜誌《Travel + Leisure Southeast Asia，東南亞、香港和澳門版》，日前於亞太地區舉辦「亞太區奢華大獎」頒獎典禮，表揚並頒發在待客款待方面表現出色的飯店、創新SPA、及迷人泳池等獎項，各項大獎為亞太地區的編輯與專家，以及世界各地的讀者投票選出。相關獎項資訊可查：https://luxuryawards2023.travelandleisureasia.com/japan。
摘下「飯店泳池」項目第一的虹夕諾雅沖繩，2020年7月開幕，是座擁有1公里綿延海岸線的度假村，除了所有客房皆面海，還有面向無敵海景的無邊際泳池、多種不同的公共區域、以及提供不同的體驗活動。
勇奪第一的游泳池為溫水泳池，全年24小時皆可使用，恍如要融入大海般的無邊際，4個水深淺各不同的區域則像拼圖般連接在一起，其中，水深10公分的區域，讓旅客即使沒有帶泳衣也能輕鬆戲水。池畔白天可賞碧海藍天，傍晚坐收海上日落，晚間則可眺望滿天星斗。
為了慶祝獲獎，即日起至10月31日，飯店另提供泳池畔免費提供一杯飲料的住宿方案。相關資訊可查官網。
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