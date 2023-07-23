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鰻農：政府砸10億救石斑 鰻魚呢？
台灣鰻魚外銷日本，受到中國大陸競爭衝擊，滯銷情況嚴重，雲林傳出多位養殖戶今年不敢放養鰻苗，養殖業者抱怨漁業署不聞不問，更擔心台灣好不容易建立起來的鰻魚帝國會步入當年香蕉的後塵，屆時就算祭出班班吃鰻魚，恐也無力回天。
雲林縣第二鰻蝦生產合作社理事主席林欲達指出，一尾鰻苗價格動輒一百多元，養到可賣成本要七、八百元，若不是資金雄厚，誰還敢養？目前合作社有六百多名會員，有放養鰻苗的養殖戶剩不到一成。
養鰻近六十年的養殖業者林豐樟說，台灣鰻魚外銷被大陸漸漸取代，今年外銷價雖有回升到一公斤六百多元，但飼養成本也都跟著漲價，業者根本沒利潤，內銷又低於成本價，只能先觀望再決定是否日後再養鰻，也希望政府協助業者開拓國際市場。
班班吃鰻魚也救不了
「鰻魚僅有一成內銷，就算班班吃鰻魚，也無法瞬間提升到兩成」，鰻農謝萬霖說，除非鰻魚變得很便宜，但削價競爭對養殖戶是好事嗎？
他直言，外銷日本困境已多年，政府應變速度太慢，不是辦個宣傳記者會就好，產業改變需通盤計劃，政府應輔導養殖戶建立品牌、拓展其他國家通路，再不轉型，台灣鰻魚就要遠遠被甩在後頭了。
林欲達強調，產業問題不是打高空，就算學校班班吃鰻魚，力量也有限，政府若不再加把勁，台灣好不容易建立起的鰻魚王國，恐怕就要步入當年香蕉王國墜落神壇的後塵。再對比大陸一禁止台灣石斑，政府立刻拿十億元協助，看在鰻農心裡真是情何以堪。
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