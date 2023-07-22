快訊

林志玲現身超犀利趴力挺老公AKIRA 親口證實將淡出演藝圈

拜登戲言「我就是AI」 俄前總統諷：美國大白痴

獨／軍情機關爆MeToo！高官施壓吃案 受害女士官被逼哭道歉

奇美醫院辦傷口照護國際研討會 借鏡國外強化社區照護

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
奇美醫院辦傷口照護國際研討會，借鏡國外經驗分享強化社區照護。記者周宗禎／翻攝
奇美醫院辦傷口照護國際研討會，借鏡國外經驗分享強化社區照護。記者周宗禎／翻攝

奇美醫院今天舉辦「傷口照護國際研討會」，邀請國內外傷口照護實務專家學者，分享推廣社區傷口照護、居家護理師傷口照護賦能計畫、困難癒合傷口處置趨勢、老年病人急慢性傷口跨領域照護、長照機構傷口處置觀點經驗。

研討目標是協助建立完整照護體系，使困難傷口的病人能在醫院、居家環境得到適切治療。奇美傷口照護中心除有特別照護門診服務可到院病人，今年更積極與居家護理及安寧居家護理合作，到宅的傷口服務已14人次。

傷口照護中心主任林祐丞分享案例：陳姓患者今年初因疾病惡化臥床，二月出現尾椎壓力性損傷，持續擴大惡化傷口約6.5×5公分，因外出就醫困難，五月奇美醫院傷口照護中心提供傷口外展服務，他與居家護理師到宅為患者清創，傷口敷料治療三周，傷口縮小到4.5×4公分，情況大幅改善。

奇美醫院院長林宏榮表示，社區傷口整合照護計畫啟動，將為困難傷口病人帶來新希望和機遇，期許國內外專家經驗分享，全面探討社區傷口照護的挑戰與因應作法，包含預防感染與惡化風險、積極清創處置提升傷口癒合機會，也借鏡澳洲、日本、台灣的照護模式經驗，加強社區醫療和長期照護整體能力，讓更多病人接受專業、綜合及便利的傷口治療照護。

林宏榮指出，人口急遽老化，慢性疾病引發傷口、長期醫療照護需求逐年增加，許多慢性疾病引發各種類型的慢性傷口。傷口處置除急性醫療機構外，病人出院返家或返回長照機構也必須有連續性的傷口照護。為了不中斷傷口照護服務，國內外都發展出社區整合，居家照護與在宅醫療等照護服務模式。

健保署南區業務組今年起推動與雲嘉南地區各醫院合作，提供傷口照護視訊門診和外展醫療。對長照機構或家中長者若有慢性傷口問題，現在可以透過視訊門診方式讓醫師評估傷口狀況，若符合評估標準，醫師提供外展服務，減少病人和家屬奔波的困擾，促進傷口照護服務的普及化和便利化。

奇美醫院辦傷口照護國際研討會，奇美傷口照護中心主任林祐丞分享居家清創案例，患者尾椎壓傷壞死組織清創前，傷口已超過三個月未癒合。記者周宗禎／翻攝
奇美醫院辦傷口照護國際研討會，奇美傷口照護中心主任林祐丞分享居家清創案例，患者尾椎壓傷壞死組織清創前，傷口已超過三個月未癒合。記者周宗禎／翻攝

長照 奇美醫院 醫師

延伸閱讀

北市兒少老人保護案件創新高 議員批：首善之都如謊言

家暴案年逾萬件遭質疑處理被動 北市允擴大訪查

照護體系慘缺工 台大醫院長、照護司長各有解方

民團控收割善心 北市社會局：分享社區合作成果

相關新聞

澎湖陽光男不幸遇到酒駕車禍 家屬忍痛跨海捐體遺愛人間

高雄長庚自1986年起，已協助951位逝者完成器官、大體、病理捐贈，更幫助3700多人重獲新生。獲得大愛器官捐贈的警官林...

國家級警報響！ 新北三峽、桃園復興「山區暴雨」 4縣市大雷雨開轟

中央氣象局發布新北市、桃園市、台南市、嘉義縣大雷雨即時訊息，持續至下午4時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，以及低...

鰻魚外銷日本受影響 鼓勵多吃鰻記者會上漁業署挨批

雲林縣鰻魚養殖產量位居全台之冠，占全台約7成，9成外銷日本，前兩年受疫情影響外銷受阻，今年疫情解封，卻又遇上大陸鰻魚攻進...

雨區擴大！北北基等9縣市大雨特報 注意雷擊

中央氣象局發布9縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天苗栗以北、南投地區及雲林、嘉義山區有局部大雨發生的...

對流發展旺！竹苗投雲嘉5縣市大雨特報 注意雷擊強風

中央氣象局發布新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新竹、苗栗...

杜蘇芮颱風影響 台東蘭嶼綠島客輪全面停航

受颱風杜蘇芮影響，航港局東部航務中心今天更新客輪業者公告，25至27日台東往返綠島、台東往返蘭嶼及屏東後壁湖往返蘭嶼航線...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦