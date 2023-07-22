奇美醫院辦傷口照護國際研討會 借鏡國外強化社區照護

奇美醫院今天舉辦「傷口照護國際研討會」，邀請國內外傷口照護實務專家學者，分享推廣社區傷口照護、居家護理師傷口照護賦能計畫、困難癒合傷口處置趨勢、老年病人急慢性傷口跨領域照護、長照機構傷口處置觀點經驗。

研討目標是協助建立完整照護體系，使困難傷口的病人能在醫院、居家環境得到適切治療。奇美傷口照護中心除有特別照護門診服務可到院病人，今年更積極與居家護理及安寧居家護理合作，到宅的傷口服務已14人次。

傷口照護中心主任林祐丞分享案例：陳姓患者今年初因疾病惡化臥床，二月出現尾椎壓力性損傷，持續擴大惡化傷口約6.5×5公分，因外出就醫困難，五月奇美醫院傷口照護中心提供傷口外展服務，他與居家護理師到宅為患者清創，傷口敷料治療三周，傷口縮小到4.5×4公分，情況大幅改善。

奇美醫院院長林宏榮表示，社區傷口整合照護計畫啟動，將為困難傷口病人帶來新希望和機遇，期許國內外專家經驗分享，全面探討社區傷口照護的挑戰與因應作法，包含預防感染與惡化風險、積極清創處置提升傷口癒合機會，也借鏡澳洲、日本、台灣的照護模式經驗，加強社區醫療和長期照護整體能力，讓更多病人接受專業、綜合及便利的傷口治療照護。

林宏榮指出，人口急遽老化，慢性疾病引發傷口、長期醫療照護需求逐年增加，許多慢性疾病引發各種類型的慢性傷口。傷口處置除急性醫療機構外，病人出院返家或返回長照機構也必須有連續性的傷口照護。為了不中斷傷口照護服務，國內外都發展出社區整合，居家照護與在宅醫療等照護服務模式。