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零關稅進口乳衝擊我酪農生計 農委會：多方案協助轉型

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
2025年紐西蘭進口液態乳及大部分乳製品關稅將全面降為零，台灣酪農業面臨生存危機。目前市面上興起不少小農品牌，希望獲得消費者認同。記者葉信菉／攝影
2025年紐西蘭進口液態乳及大部分乳製品關稅將全面降為零，台灣酪農業面臨生存危機。目前市面上興起不少小農品牌，希望獲得消費者認同。記者葉信菉／攝影

2025台紐貿易協定生效後，紐奶及其製品進口關稅降為零，衝擊我國酪農生計；台灣酪農戶僅剩下約500戶，酪農心生焦慮，並在網路上連署，短短幾天已有超過千人響應。農委會表示，從2013年簽署台紐經濟合作協定後，持續向行政院爭取經費，輔導酪農提升產業效率、更新自動化設備、建立精準飼育模式，開發多元應用產品技術及擴大辦理乳牛保險制度，協助國產酪農產業因應未來紐西蘭牛乳進口零關稅衝擊。

農委會表示，國產生乳年產量自2013年至去年逐年成長幅度近3成，農委會會與酪農共同因應貿易自由化衝擊；過去這5年的國產生乳年自給率86%為政策目標，並將持續輔導酪農提升競爭力、穩定廠農收購合約、透過食農教育全面推廣國產鮮乳、辦理乳牛場循環再利用及強化牛隻疫病防治等措施，今年度已訂定生乳生產目標為43萬公噸。

農委會畜牧處副處長江文全表示，從2013年台紐簽署貿易協定以來，就已制定乳牛結構調整計畫，透過農村發展基金，小地主大佃農計畫，以及乳牛保險，疫病清除防治等，陸續強健我國酪農產業，2025年紐國乳品及其製品的關稅降為零，並非時間快到了才做調整。

他表示，養牛牧場的禽畜廢棄物有許多方式可以處理，目前推動資源化循環；根據目前統計，幾乎每一個牧場超養比例高，飼養投入都遠高於目前牧場的設計量，現在推動畜禽糞堆肥與牧草區結合，會持續推動資源循環相關工作。

江文全說，國內乳品消費還是以飲用乳為主，至於業界提乳品加工，過去也在不同時間點與產業交換意見，同時也做了廣泛討論，起士、乳製品少量多樣的相關產品是有機會的，但若要變成全面的調整策略有其限制，因為我國生乳成本很高，做加工品的成本高漲也會較無競爭力；另外考量國人對乳製品的消費型態與國外有差距，外國三餐都在吃酸奶，但國內這幾年飲食西化才開始接受，要培養這樣的消費量，都會區會相對比較有機會。

他表示，因為飲食習慣不同，政府仍會輔導多元乳品開發，近期有很多小農品牌的鮮乳上市，透過這些方式輔導加工，或推動區域特色，要不要做各種乳製品，還是要看各牧場本身的條件。

江文全表示，面對競爭，我國酪農產業仍應回歸基本面，所有的生產都要依照消費市場的需求而生產，而我國酪農業的競爭並不僅止於來自紐西蘭進口乳品，這幾年植物奶的興起、讓乳品冷飲有不同的選擇，都必須通盤考量；我國酪農可趁勢轉型，朝向產業分工，從種草、飼養、代工、銷售分工管理，因應酪農未來可能的衝擊。

牧場 農委會 關稅

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