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「7-ELEVEN GOOD STORE」永續概念店台北世貿一館登場！3大亮點周末開逛

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「7-ELEVEN GOOD STORE」永續概念店於台北世貿一館「2023亞太永續博覽會」今天（7月21日）開展，將展出至7月23日，3大亮點周末開逛。圖／統一超商提供
「7-ELEVEN GOOD STORE」永續概念店於台北世貿一館「2023亞太永續博覽會」今天（7月21日）開展，將展出至7月23日，3大亮點周末開逛。圖／統一超商提供

由台灣永續能源研究基金會舉辦的「2023亞太永續博覽會」（SDGs Asia）今天（7月21日）在台北世貿一館盛大開展，將展出至7月23日，統一超商首度偕同星巴克、統一速達、捷盟行銷、統一超商好鄰居文教基金會、正隆公司等超過10個關係企業品牌、供應商夥伴共同參與，打造占地56坪的「7-ELEVEN GOOD STORE」永續概念店，期能藉此活動擴大永續社會影響力。

統一超商「7-ELEVEN GOOD STORE」永續概念店以友善土地、循環再生、永續教育為策展核心，傳遞「地球永續你我日常」的綠色消費概念，展覽期間參與活動可體驗7-ELEVEN與日常相關的永續意義商品及服務，現場亦有OPEN姊姊說故事、永續繪本DIY及人氣大明星OPEN!家族近距離等多元互動活動；更有3大免費好康，包括打卡送低碳植米（每日限量500名，送完為止）、使用自帶杯或循環杯可於現場獲得中杯燕麥拿鐵一杯（每日限量500杯，送完為止）、現場加入好鄰居官方LINE帳號即可免費獲得獨家永續手掌繪本（每日限量500本，送完為止）。

●親身體驗永續循環經濟

「7-ELEVEN GOOD STORE」永續概念店現場展示由統一企業集團自建的「高效智慧回收機」、「OPEN iECO循環杯機」，活動期間攜帶自帶杯、環保杯入場體驗，即可免費獲得中杯燕麥拿鐵一杯（每日限量500杯）。

現場體驗「高效智慧回收機」，投入寶特瓶或指定規格電池完成回收，即可獲得OPEN POINT點數，統一超商也以專區展示回收寶特瓶再製的永續商品；100%永續紙材回收打造的「好鄰居紙圖書館」設置紙桌椅、紙書架等設備，擺放SDGs相關兒童書籍供親子共讀。

●打造親子暑期永續派對

「7-ELEVEN GOOD STORE」永續概念店中有許多限定親子活動，打造寓教於樂的展覽空間，包含每日兩場「OPEN永續知識隨堂考」由OPEN!家族到場進行有獎徵答；每日兩場好鄰居紙圖書館說故事時間，安排OPEN!姐姐說故事、永續繪本DIY活動；7月22日下午2點至3點將在大會淨零舞台區舉辦OPEN!家族專屬活動。

●i珍食X公益　全新「毛孩好福企」計畫啟動

7-ELEVEN近年創新多元永續做法架構「超商永續循環經濟」，活動現場發表全新「毛孩好福企」惜食永續循環計畫，結合惜食概念的「i珍食專案」，與社會企業全球社會創新公司及其協力的社團法人中華善愛社福協會下轄身心障礙作業訓練機構合作，將門市販售指定的蔬果沙拉再製成毛孩凍乾，同時與動保團體合作發起「毛孩凍乾愛心認捐」，預計可提供給台灣動物緊急救援小組（ARTT）、台灣動物輔助治療專業發展協會等團體運用，邀請消費者參與認捐行動。

此外，統一超商屢獲海內外永續獎項殊榮，由台灣永續能源研究基金會主辦的「2023亞太永續博覽會」為年度永續盛事，主辦單位亦進行頒獎典禮活動，統一超商和統一超商好鄰居文教基金會今年分別在「第7屆台北金鵰微電影展」以公益專案「福企好CHIC！7-ELEVEN推動永續循環經濟」獲得金獎、好鄰居基金會以青年深根計畫「讓回鄉的路發光」和閱讀勵學計畫「深山裡的閱讀課」獲得銀獎，共奪下1金2銀；「2023第3屆TSAA台灣永續行動獎」統一超商更是提報永續專案全數獲獎的唯一超商通路，榮獲4金2銀的佳績。

「7-ELEVEN GOOD STORE」永續概念店展場打卡送低碳植米、使用自帶杯循環杯可於現場獲得中杯燕麥拿鐵一杯、現場加入好鄰居官方LINE帳號可免費獲得獨家永續手掌繪本。贈品每日限量，送完為止。圖／統一超商提供
「7-ELEVEN GOOD STORE」永續概念店展場打卡送低碳植米、使用自帶杯循環杯可於現場獲得中杯燕麥拿鐵一杯、現場加入好鄰居官方LINE帳號可免費獲得獨家永續手掌繪本。贈品每日限量，送完為止。圖／統一超商提供
「7-ELEVEN GOOD STORE」永續概念店現場展示由統一企業集團自建的「OPEN iECO循環杯機」。圖／統一超商提供
「7-ELEVEN GOOD STORE」永續概念店現場展示由統一企業集團自建的「OPEN iECO循環杯機」。圖／統一超商提供
「7-ELEVEN GOOD STORE」永續概念店有許多限定親子活動，打造寓教於樂的展覽空間。圖／統一超商提供
「7-ELEVEN GOOD STORE」永續概念店有許多限定親子活動，打造寓教於樂的展覽空間。圖／統一超商提供
「7-ELEVEN GOOD STORE」永續概念店活動期間凡攜帶自帶杯、環保杯入場體驗，即可免費獲得中杯燕麥拿鐵一杯（每日限量500杯）。圖／統一超商提供
「7-ELEVEN GOOD STORE」永續概念店活動期間凡攜帶自帶杯、環保杯入場體驗，即可免費獲得中杯燕麥拿鐵一杯（每日限量500杯）。圖／統一超商提供
「7-ELEVEN GOOD STORE」永續概念店現場展示由統一企業集團自建的「高效智慧回收機」，體驗投入寶特瓶或指定規格電池完成回收即可獲得OPEN POINT點數。圖／統一超商提供
「7-ELEVEN GOOD STORE」永續概念店現場展示由統一企業集團自建的「高效智慧回收機」，體驗投入寶特瓶或指定規格電池完成回收即可獲得OPEN POINT點數。圖／統一超商提供
「2023第3屆TSAA台灣永續行動獎」提報永續專案全數獲獎的唯一超商通路，榮獲4金2銀的佳績。圖／統一超商提供
「2023第3屆TSAA台灣永續行動獎」提報永續專案全數獲獎的唯一超商通路，榮獲4金2銀的佳績。圖／統一超商提供

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