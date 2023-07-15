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今年累計已8起集電弓異常 高鐵暫關閉自動降弓機制測試

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣高鐵今年以來已發生8起集電弓異常事件。高鐵列車示意圖。本報資料照片
台灣高鐵今年以來已發生8起集電弓異常事件。高鐵列車示意圖。本報資料照片

台灣高鐵今年以來已發生8起集電弓異常事件，列車集電弓因不明原因自動降弓，且多是在新竹及苗栗路段。高鐵公司表示，先前除了於特定路段試行列車降速，6月至9月在確保營運安全無虞的情況下，也改採取隔離（關閉）自動降弓保護機制測試，至今暫未再發生異常狀況，後續將進行分析。

高鐵公司表示，自發生集電弓異常降弓事件以來，公司內部即組成專案小組，並由車輛原廠協助進行調查。目前已完成車輛、軌道、電力等相關系統特檢作業，確認各系統皆符合安全標準。

高鐵公司指出，先前曾於特定路段試行列車降速，發現集電弓異常降弓狀況未再發生，為確認異常降弓根本原因，進一步安裝監測設備，並規劃監控計畫。經原廠確認，並完成嚴謹風險評估、確保營運安全無虞，暫時於6月至9月採行隔離自動降弓措施，至今未再度發生異常狀況。

高鐵公司表示，隔離自動降弓措施實施期間，列車行駛過程中若集電弓發生異常訊號，則依配套程序進行檢查，並留下紀錄進行後續追蹤；此外，列車其他系統與前述自動降弓功能各自獨立不相干涉，任何異常訊號仍將依既有作業流程進行相關處置，以確保營運安全。

高鐵 隔離

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