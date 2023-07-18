人氣夜市美食排行大公開！香Q地瓜球、蚵仔煎最受歡迎

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「夜市美食排行」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的夜市美食。

台灣的夜市美食享譽國際，許多可口的國民小吃都藏身其中，吸引來自各地的觀光客和在地居民，走進這條夜間限定的美食集散地，滿足口腹之欲。

「地瓜球」香甜有嚼勁超涮嘴 「蚵仔煎」配料地區差異成話題 ▲ 人氣夜市美食TOP8 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月網友針對「夜市美食」的相關話題討論，可以發現「地瓜球」受到最多網友的青睞。

地瓜球又被稱作QQ蛋，是一種將地瓜蒸熟拌成泥，加入樹薯澱粉油炸的特色點心，就有民眾在討論區分享「上次去台南大東夜市吃到地瓜球，外皮酥脆內餡又很Q，而且口味超多！」，引起其他網友的共鳴「每次去逢甲必買地瓜球，澆上甜甜的煉乳是絕配」、「地瓜球加梅粉、巧克力粉都好吃，愈吃愈涮嘴」，認為香甜又富有嚼勁的地瓜球堪稱夜市必點美食。

此外，「蚵仔煎」也是眾多網友推薦的夜市美食，使用新鮮蚵仔、蔬菜、雞蛋及太白粉芡水製成，煎到表皮焦脆、內層軟嫩，再配上鹹鹹甜甜的海山醬，是讓饕客們讚不絕口的好滋味。

有網友就在網路上徵集大家推薦的夜市小吃，吸引大量有關蚵仔煎的回覆，如「去夜市沒點蚵仔煎會很空虛」、「蚵仔煎鮮甜飽滿，是我去夜市的首選美食」，覺得蚵仔煎是夜市的重要元素；不過也有網友對「蚵仔煎放什麼青菜」提出疑問，引發網友討論「台中會放空心菜」、「在高雄吃過放豆芽菜的」、「在台北只吃過放小白菜的」等，地區的特色差異讓蚵仔煎掀起一波討論聲浪。

而「夜市牛排」更是別具特色的在地美食，不同於西式的高檔排餐，夜市牛排因為「便宜又大碗」深受小資族喜愛。

即有網友指出「夜市牛排的肉都好軟嫩，還有各種配料超划算」，表示淋上蘑菇醬的牛肉鹹香入味，搭配上三色豆鐵板麵和半熟蛋的經典組合，讓人欲罷不能，吸引其他網友補充「很多夜市牛排都會附爆漿奶油餐包，和喝到飽的玉米濃湯，完全是學生的福音」、「缺錢的時候點個140的六盎司牛排，就可以享受烤麵包和濃湯吃到飽超讚」，可見高CP值的特點，是夜市牛排能在眾多美食中脫穎而出的關鍵。

看完這麼多夜市美食後，你是不是也肚子餓了呢？今晚就動身到家裡附近的夜市，探究台灣夜市小吃的魅力吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「夜市美食」相關討論則數。觀測期間：2023/03/01~2023/06/29，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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