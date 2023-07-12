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食物中毒高峰期！食藥署提醒「預防應落實五要二不原則」

中央社／ 台北12日電

每年5月到10月是細菌性食物中毒高峰期，食藥署今天提醒，落實「洗鮮分熱存」及「山泉與動植，不採食」的五要二不原則，儘量不生食並徹底加熱食材，以避免食物中毒。

衛生福利部食品藥物管理署統計民國102年至111年食品中毒案件，每年5月至10月為國內細菌性食品中毒案件的高峰。

食藥署食品組副組長鄭維智今天在例行記者會中表示，不論於何時何地供膳或用餐，都應遵守預防食品中毒的五要「洗鮮分熱存，要落實」，也就是洗手、新鮮、生熟食分開、徹底加熱及注意保存溫度，還有「山泉與動植，不採食」的二不原則，

鄭維智進一步說明，不管是肉類、水產品或即食蔬果，調理食用前應徹底洗淨，可預防相關病原微生物的感染，烹調前後也應洗淨雙手，並將生、熟食使用不同器具分開處理，容器具於使用前後應保持清潔，避免交叉污染，且食材應充分加熱後再供食用。

此外，隨國人飲食習慣趨於國際化，鄭維智提醒，食用生菜沙拉、生食海鮮，甚至在熱騰騰的白飯上搭配一個生蛋黃等，在潮濕炎熱的環境下，食品致病菌如腸炎弧菌、沙門氏桿菌等容易叢生，倘生食或未徹底加熱後食用，就可能發生食品中毒，而出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀。

食物中毒 食藥署

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