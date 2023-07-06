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考試院：112年司法、海巡、移民特考需用員額共1132人

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
考試院。 圖／聯合報系資料照片
考試院。 圖／聯合報系資料照片

考試院院會今天通過，112年公務人員特種考試司法人員、海岸巡防人員及移民行政人員增列需用名額共274人，加上原先公告需用名額858人，總計暫定名額為1132人。

考試院指出，為有志於從事司法、海岸巡防及移民行政工作的應考人提供更多機會，同時為國家引進更多優秀人才，依據銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額274人。

考試院表示，原先公告的的858名需用員額包括司法特考762人、海巡特考36人、移民特考60人；增列需用名額267人包括司法特考三等考試22人、四等考試226人、五等考試19人，以及海巡特考三等考試5人，移民特考四等考試2人。

考試院指出，本次增列名額後，112 年公務人員特種考試司法人員、海岸巡防人員及移民行政人員總計1132名需用員額，包括司法特考1029人、海巡特考41人、移民特考62人。

移民 司法 考試院

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