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新生兒緊急處置 健保將給付

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

新生兒死亡率逐年升高，但兒科醫師在為新生兒緊急醫療處置，迄今卻仍無健保給付，只能自嘲「做功德」。為此，廿多年來新生兒醫學會爭取此給付，希望給醫師一個「尊重」。對此，衛福部健保署長石崇良昨天表示，六月廿九日通過「高風險妊娠生產新生兒緊急處置費」，最快將於九月一日實施。

石崇良表示，高風險妊娠生產新生兒緊急處置費分為三級，預計增加健保財務一點○五億元。

健保署醫務管理組副組長劉林義指出，新生兒初、中、高階風險定義是由新生兒科醫學會所擬定，過去並無對應預算，今年度剛好有相關預算，健保署在全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議提出此案，獲得其他專家、醫學會等會議成員認可，目前正等衛福部核定。

台大醫院雲林分院小兒部主任周弘傑指出，新生兒醫學會爭取此項給付已有廿多年之久，對醫師來說，希望獲得一個「尊重」。長久以來，在沒有健保給付下，兒科醫師仍舊努力把關，不過，多了這項給付，新生兒死亡率也不見得就會大幅下降。

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