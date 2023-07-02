外送族荷包注意！Uber Eats即起開收「服務費」 用這一招免收

繼5月中進行外送相關費用結構調整，新增「閃電符號」標示，在熱門時段外送合作夥伴數量無法應付需求的情況下提高外送費用，以平衡供需狀況之後，即日起Uber Eats服務費正式上線，依照訂單金額每筆另酌收5元至40元，不過也同步調降外送費，降幅平均約40%。而Uber One會員則持續享有無限次0元外送費和0元服務費優惠。

此次調整中，外送費降幅平均約40%，根據消費者所訂購的商家、消費者所在地區、商家位置與指定送達地點的距離遠近等綜合因素而有所不同。服務費金額根據不含外送費的商品訂單金額等因素為基礎，預計約5元至40元。用戶在確認每筆訂單前的結帳頁面裡，可以查看商品費用金額、實際外送費，以及服務費等收費細項。實際訂購，服務費約為訂單金額的5%左右。