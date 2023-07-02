外送族荷包注意！Uber Eats即起開收「服務費」 用這一招免收
繼5月中進行外送相關費用結構調整，新增「閃電符號」標示，在熱門時段外送合作夥伴數量無法應付需求的情況下提高外送費用，以平衡供需狀況之後，即日起Uber Eats服務費正式上線，依照訂單金額每筆另酌收5元至40元，不過也同步調降外送費，降幅平均約40%。而Uber One會員則持續享有無限次0元外送費和0元服務費優惠。
此次調整中，外送費降幅平均約40%，根據消費者所訂購的商家、消費者所在地區、商家位置與指定送達地點的距離遠近等綜合因素而有所不同。服務費金額根據不含外送費的商品訂單金額等因素為基礎，預計約5元至40元。用戶在確認每筆訂單前的結帳頁面裡，可以查看商品費用金額、實際外送費，以及服務費等收費細項。實際訂購，服務費約為訂單金額的5%左右。
幸好，這次的收費調整不會影響Uber One會員，只要於會員App標註「金色Uber One圖示」的店家採買美食及生鮮雜貨，美食外送訂單消費滿新台幣199元，生鮮雜貨訂單消費滿新台幣299元即可享無限次0元外送費優惠，並同享0元服務費優惠。尚未使用過Uber One會員方案並全新加入會員的消費者，可享免費試用1個月，以及眾多會員獨享的外送和乘車優惠。
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