聽新聞
test
0:00 / 0:00
大雨炸6縣市注意雷擊及強陣風 彭啟明：能避就避
中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新北至新竹地區及苗栗至南投山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。大雨：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區。
氣象局發布新北市、新竹縣、桃園市大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：新北市樹林區、鶯歌區、三峽區，桃園市桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、復興區，新竹縣竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉。
中央氣象局說，今天各地及馬祖大多為多雲到晴，今天僅東南部地區、恆春半島及澎湖、金門有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區及北部地區並有局部大雨發生的機率。
天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天很特殊，從台北市中心開始長起來對流胞。而且中午12點多就開始發展起來。遇到午後雷陣雨，撐傘也會淋濕鞋子，建議能避就避，多出幾個小時小休息一下。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言