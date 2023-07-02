大雨炸6縣市注意雷擊及強陣風 彭啟明：能避就避

中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新北至新竹地區及苗栗至南投山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。大雨：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區。

氣象局發布新北市、新竹縣、桃園市大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：新北市樹林區、鶯歌區、三峽區，桃園市桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、復興區，新竹縣竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉。

中央氣象局說，今天各地及馬祖大多為多雲到晴，今天僅東南部地區、恆春半島及澎湖、金門有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區及北部地區並有局部大雨發生的機率。

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天很特殊，從台北市中心開始長起來對流胞。而且中午12點多就開始發展起來。遇到午後雷陣雨，撐傘也會淋濕鞋子，建議能避就避，多出幾個小時小休息一下。