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1200月票3日壓力高峰 桃市府規畫兩線專車往機捷、台鐵

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
機場捷運到今天下午1點已經有3000多人使用1200月票，超過乘車總人數的10分之一。圖／桃園大眾捷運公司提供
機場捷運到今天下午1點已經有3000多人使用1200月票，超過乘車總人數的10分之一。圖／桃園大眾捷運公司提供

桃北北基1200通勤月票今天上路，桃園市交通局長張新福說明，首日桃園市轄管的大眾運具使用情形良好，也無明顯排隊人潮，預估3日（周一）上班日會出現通勤人潮，交通局準備好兩條專車路線，包括桃園區藝文園區至機場捷運A10山鼻站，與八德區大湳至鶯歌火車站，上車地點請查閱交通局官網，持｢TPASS行政院通勤月票｣就能搭專車。

張新福指出，｢TPASS行政院通勤月票｣基北北桃1200都會通今天啟用，即日起持都會通1200元定期票，可享基北北桃生活圈內的台鐵、國道（公路）客運、市區公車、機場捷運與雙北捷運（含輕軌）、公共自行車等公共運輸運具，一票到底、無限次搭乘的優惠。

除了通勤月票以外，桃園民眾持本市敬老愛心卡搭乘台鐵，只要起站或迄站為桃園轄內的火車站，每趟次至多補助30元。

交通局表示，截至6月底前，完成基北北桃都會通設定的卡片張數已經超過12萬張，在正式啟用的首日，交通局也派員至桃園市內各大重要台鐵車站、機場捷運站及市區客運站了解使用情形，目前使用狀況良好。機捷至下午1點2萬7480人次，其中3133人次持1200基北北桃定期票，以進出A1台北車站、A8林口長庚、A7國體（合宜宅）站的人數最多，民眾都能順利通過臨時專用通道。

至於臺鐵車站因同時啟用桃園敬老愛心卡的優惠通道，部分民眾因持敬老愛心卡走一般通道無法通過，經現場人員導引後皆可順利進出站。市區客運的部分，民眾上下車刷卡皆可順利啟用，無發現異常；另外，公共自行車的部分目前皆可正常使用。

台鐵桃園站全天候都有專人在TPASS專用通道服務乘客。記者鄭國樑／攝影
台鐵桃園站全天候都有專人在TPASS專用通道服務乘客。記者鄭國樑／攝影
國道客運在明顯會是都有YOASS1200月票標章，方便乘客辨識。圖／桃園市政府交通局提供
國道客運在明顯會是都有YOASS1200月票標章，方便乘客辨識。圖／桃園市政府交通局提供

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