氣象局估今年有3至5個侵台颱 聖嬰恐致中強颱機率高
颱風季將至，中央氣象局表示，歷年6至12月平均約有21至25個颱風生成，侵台颱風個數約為3至5個，預估今年下半年北太平洋西部的颱風生成總數正常至偏少，侵台颱風數為3至5個接近正常值；但今年下半年可能發展為聖嬰事件，颱風平均生成位置距離台灣較遠，若路徑西行接近台灣，在海上發展的時間較長，強度可能較強，中颱、強颱機率高。
中央氣象局預報中心主任呂國臣表示，今年1至6月北太平洋西部僅生成3個颱風，較氣候平均值4.3個少。根據過去統計資料顯示，6至12月約有21至25個颱風生成，侵台颱風個數約為3至5個，預估今年下半年北太平洋西部的颱風生成總數18.8個正常至偏少，侵台颱風個數3至5個，接近正常的機率較大。
呂國臣也說，根據研究顯示，反聖嬰年颱風平均生成位置會較接近台灣，聖嬰年颱風生成位置平均較遠離台灣，目前熱帶太平洋東部海溫有增暖的趨勢，下半年極可能發展為聖嬰事件，北太平洋西部的颱風生成位置較為偏東，但若路徑持續西行接近台灣，隨著在海上發展的時間較長，吸收海水溫度跟能量較多，強度也可能較強，聖嬰年侵台颱風為中度及強度比例高。
他指出，今年5、6月梅雨季雨量除東部的花蓮及成功站偏多外，多數站只有平均氣候值的4至6成，其中，中南部及北海岸站明顯偏少，宜蘭為歷年同期第3少，台南為歷年同期第7少，全台總雨量382.7毫米約近氣候值的9成，整體平均正常偏少。根據動力模式預測，今年7至9月雨量正常偏少，但容易受颱風影響有所變化。
在氣溫方面，5月冷熱交替頻繁，6月西半部偏暖，5至6月平均溫度26.9度，與氣候正常值差不多，但玉山站為歷年同期最暖。未來一季展望，7至9月台灣氣溫以正常至偏高的機率較大。
另外，氣象局表示，今年夏季起新增3項服務及產品，分別是高溫資訊鄉鎮燈號、擴大試辦「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」災防告警至全台19個溪流活動區，以及颱風消息新增颱風不對稱暴風半徑資訊。
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