因應暑期旅遊旺季 台灣金門航線7月起增加15％機位

隨疫情趨緩及暑期到來，又將迎接台灣及金門間的交通高峰，不少旅客及居民都擔心機位不足；在地民代也因此呼籲中央政府協調民間航空增班。民航局回應，已和兩家業者溝通，7月航班將比6月增加15%；其中有業者還從7月起加碼，每天一加大機型疏運。

隨全球疫情解封，國內外旅客人潮大量提升，接下來又是暑期旅遊旺季，台金航線早早已出現班班客滿，旅客在機場等待候補的情況，引發民眾憂心。陳玉珍為此要求民航局應督促航空公司自7月起增加往返台金航班，尤其高金往返航班要確保每天至少有一航次加大機型。

民航局回復，已和兩家航空業者協調溝通，自7月份起，台金航線的運能將比6月份的座位增加約15%，另外，立榮航空也自7月起，每天有一航班以加大機型來作疏運。

陳玉珍表示，感謝民航局解決民眾及觀光客的心聲，她研判增加15％的運能恐仍無法滿足7、8兩個月旅遊旺季所需機位，但是她也瞭解到航空公司有其營運的考量，因此她請民航局持續關切班機座位情況，適時作滾動檢討，不要讓旅客望之卻步，也不要讓居民苦苦等不到機位。

陳玉珍提到，3月25日起開放小三通客運中轉，小三通各航線航班數量也因應旅客需求進行增班，不論觀光客及小三通旅客都會排擠到台金航線的機位；據金門航空站統計，4月來金旅客人次已達17萬8095人次，是2年半來新高，推測5、6月肯定更高，因此才呼籲民航局盡速協調兩家業者提早布局，因應7月旺季。

陳玉珍提醒，旅遊旺季來臨，居民可提早訂位，往來小三通的旅客也應該多預留一點時間，避免因航班延誤而搭不到後續班機，或是多留一點時間買些金門特產品及伴手禮，帶回給親友分享，也是不錯的選擇。