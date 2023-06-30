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新北群募計畫徵選出爐！加碼獎金還有名額 徵的就是你

聯合新聞網／ 有你共創
新北群眾募資計畫突破舊有的資金挹注框架及規範，陪伴團隊經歷產品研發、募資、市場驗證、行銷等階段，共同見證創意逐步轉化為商品的過程。
新北群眾募資計畫突破舊有的資金挹注框架及規範，陪伴團隊經歷產品研發、募資、市場驗證、行銷等階段，共同見證創意逐步轉化為商品的過程。

【新北市訊】創意變生意！新北群眾募資計畫突破舊有的資金挹注框架及規範，透過群眾募資及策略服務，陪伴團隊經歷產品研發、募資、市場驗證、行銷等階段，與業者共同見證創意逐步轉化為商品的過程。今(112)年度更首創「優質新創獎勵金」，力挺優秀創業家實踐夢想，活動名額有限，歡迎踴躍報名提案。

經發局長何怡明表示，新北市政府自109年領先全台地方政府推出「新北市群眾募資輔導計畫」，針對科技與設計加值、文化與創意發展、社會與地方創生三大領域進行徵件，提供專業輔導與諮詢，協助業者將產品推廣到海內外群眾募資平台，截至去（111）年已扶植52組業者，集資金額累計達新臺幣1.6億元。今(112)年為鼓勵更多優秀業者加入新北隊，特別增設「優質新創獎勵金」，入選業者於112年10月31日前上架募資平台，且集資金額達到180萬元以上，即可獲得3萬元獎金，入選後每案還可獲得加碼總市值最高3萬元的廣告投放行銷宣傳。

今(112)年度計畫已有多組優秀廠商入選，例如「點通科技股份有限公司」為新店寶高智慧產業園區的新創團隊，專精於無線通訊與人工智慧技術(AI)，因應高齡社會居家照護的大量需求，推出自有品牌-伊鍵通，讓長輩輕鬆與家人或照護者遠端通訊，利用5G技術監測各項健康數據，並內建摔跌偵測功能，隨時掌握長輩狀況，此次盼透過群募計畫輔導進軍日本募資市場，從新北邁向國際。

「台灣森下股份有限公司」源自於日本森下產業株式會社，不僅將公司及工廠設於新北，此次也積極參與群眾募資計畫，提案的情境式調光LED吸頂燈導入日本技術，由台灣設計、研發與製造(MIT)，光效高達125 lm/w，LED使用壽命更長達50,000小時，可有效節省電費開支並減少碳排放。近年隨著疫情及市場環境轉變，公司開始思考規劃開拓2C（對消費者）市場，期望透過參與新北群募計畫迎向全新里程碑。

經發局提醒，「112年度新北市群眾募資輔導計畫」徵件至7月15日截止，名額有限，歡迎把握機會踴躍報名。更多詳細資訊請洽官方網站查詢，或撥打02-86433592，由專人提供諮詢服務。

「點通科技股份有限公司」推出自有品牌-伊鍵通，讓長輩輕鬆與家人或照護者遠端通訊，利用5G技術監測各項健康數據，並內建摔跌偵測功能，隨時掌握長輩狀況。
「點通科技股份有限公司」推出自有品牌-伊鍵通，讓長輩輕鬆與家人或照護者遠端通訊，利用5G技術監測各項健康數據，並內建摔跌偵測功能，隨時掌握長輩狀況。

「台灣森下股份有限公司」提案的情境式調光LED吸頂燈導入日本技術，由台灣設計、研發與製造(MIT)，可有效節省電費開支並減少碳排放。
「台灣森下股份有限公司」提案的情境式調光LED吸頂燈導入日本技術，由台灣設計、研發與製造(MIT)，可有效節省電費開支並減少碳排放。

資料詳洽：

經濟發展局新聞聯絡人 吳豐州 0963-168-233

經濟發展局工商企劃科承辦人 姜林以恩(02)29603456 分機5539

經濟發展局工商企劃科代理科長 林逸偉 (02)2960-3456 分機5571 /

手機0921-198-056

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