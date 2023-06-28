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陳椒華：氣候變遷 淨零碳排 從工業區體檢開始

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
時代力量立委陳椒華上午在立法院舉行「氣候變遷、淨零碳排，從工業區體檢開始」記者會。就高雄林園、臨海工業區工安事件不斷，自前年開始推動的工業區及科學園區體檢，為了解執行成效，特邀請公部門及參與體檢之團體代表檢討體檢成果。記者黃義書／攝影
時代力量立委陳椒華上午在立法院舉行「氣候變遷、淨零碳排，從工業區體檢開始」記者會。就高雄林園、臨海工業區工安事件不斷，自前年開始推動的工業區及科學園區體檢，為了解執行成效，特邀請公部門及參與體檢之團體代表檢討體檢成果。記者黃義書／攝影

時代力量立委陳椒華上午在立法院舉行「氣候變遷、淨零碳排，從工業區體檢開始」記者會。就高雄林園、臨海工業區工安事件不斷，自前年開始推動的工業區及科學園區體檢，為了解執行成效，特邀請公部門及參與體檢之團體代表檢討體檢成果。

陳椒華表示，工業區體檢除了可以透過民間參與的方式，為工業區的環保、公安把關，保障從業人員安全、周遭環境生態與居民健康、減少業者工安事故損失之外，面對政府還可提出的淨零碳排路徑，也可以透過公私協力的方式持續精進。

陳椒華說，工安與環保工作是一體的，但工業區各種稽查工作分散在各部會、局處，資料分散不易整合，過去也沒有公民參與的機制。可能因此錯過預先防範工安事件的機會。工業區廠商不應排斥民間與社區的監督，應該將民間力量視為合作夥伴，減少可能因為工安造成的企業資產或是形象的損失。呼籲政府加強工業區體檢管理，同時應就工業區鄰近居民的長期流行病學進行調查，以保障居民 及勞工健康。

工安 陳椒華

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