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麥克雞塊、薯餅買1送1！麥當勞「肯瓊醬、甜辣醬」回歸

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞再度推出「肯瓊醬」與「甜辣醬」，提供麥克鷄塊愛好者不同的沾醬選擇。圖／麥當勞提供
麥當勞再度推出「肯瓊醬」與「甜辣醬」，提供麥克鷄塊愛好者不同的沾醬選擇。圖／麥當勞提供

曾經短暫在台登場的「肯瓊醬」、「甜辣醬」回來了！自6月28日起，麥當勞的「肯瓊醬」與「甜辣醬」再度回歸，讓喜愛麥克鷄塊的民眾，可以擁有不同的選擇。另外麥當勞歡樂送也推出優惠碼方案，包括6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅等品項，均可享「買1送1」。

麥克鷄塊是麥當勞的人氣明星商品，其搭配的佐醬也各有不同的支持者。除了經典的「醣醋醬」之外，韓國直送、自2021年首度登台的「肯瓊醬」是美國紐奧良地區的特有風味，由多種香料與辣粉混合而成，滋味濃郁又帶著辛辣尾韻。至於「甜辣醬」則是有著甜中帶辣的開胃風味，各有不同特色。

6月28日至7月18日期間，「肯瓊醬」與「甜辣醬」將重回市場，單點麥克鷄塊或購買套餐，就可選擇。加上現有醬料，合計共有肯瓊醬、甜辣醬、醣醋醬、蜂蜜芥末醬、泰式香辣醬等5種選擇。

6月28日至7月18日期間，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，輸入優惠碼「6NUG」，即享「6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)」買1送1的優惠（5擇1）。另外針對line禮物，7月1日至7月31日期間，「經典美式/那堤」享買1送1，限量各12,500組，售完為止。每週三購買或贈送麥當勞麥心意商品，享10%LINE POINTS回饋。

麥當勞「肯瓊醬」與「甜辣醬」將限時重回市場。圖／麥當勞提供
麥當勞「肯瓊醬」與「甜辣醬」將限時重回市場。圖／麥當勞提供
搭配指定優惠碼，包括6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅等品項，可享歡樂送「買1送1」優惠。圖／麥當勞提供
搭配指定優惠碼，包括6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅等品項，可享歡樂送「買1送1」優惠。圖／麥當勞提供

麥當勞 美國 套餐

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