萬華阿公店逾半復業 轉型卡關

走過疫情這三年，曾挨轟是「疫情破口」的北市萬華阿公店，終於撐到解封，但榮景不再，在地里長希望市府給予更多輔導，協助特有茶室文化轉型重生。

街友、飲酒店 刻板印象

附近居民均樂見政府打造成文化產業街區，而非性產業專區，只是萬華周邊太多飲酒店，加上街友多，轉型談何容易。

傍晚時分，萬華廣州街、華西街巷弄的阿公店揚起卡拉ＯＫ歌聲，不少店家小姐招手攬客，看似恢復生機，但每走兩、三步，總見店家大門深鎖或換上招租看板。萬華飲酒店業協會總幹事潘炳榮說，他從小在萬華長大，疫情時宛如「鬼城」，從沒見過萬華這麼慘。

艋舺夜市商圈發展促進會長陳姿卉說，夜市店家、居民都盼集中納管此特殊產業，但納管後，建物都不符合消防法規，才是真正問題。當初希望可協助茶室成立協會，再如中山區條通變成觀光景點，但真的沒辦法，也感受不到市府願意這樣做。

青山里長李昭成指出，疫情期間不少人將阿公店視為疫情破口，但病毒絕非來自阿公店；他認為疫情危機是特殊茶室產業的轉機，萬華阿公店就是台灣在地茶室文化，無法消滅，但可以輔導、管理。如同廣州街側牌樓上寫著「萬華茶室文化老街」，走過疫情危機，政府可管理輔導，讓全台類似的性產業聚落「去汙名化」。

北市商業處長高振源說，疫情前，萬華以茶室飲料、小吃、飲酒店登記的阿公店家數有一七二家，疫後近百家復業，北市府會依照法規持續輔導，也協助整理阿公店周邊道路環境，讓在地環境更好。

至於能否打造成文化老街？北市府官員說，萬華區有一定客群，必須先由自治會取得共識，經營者要先改變，營造出社區文化特色營造，店家本身也要自律。

刑案、性交易 已少很多

萬華過去伴隨犯罪，難以洗刷汙名，疫情後反而改善不少。基層員警透露，想保存萬華茶室文化傳統，但也要杜絕不法，現有民間自律和市府管理，刑案和性交易已減少很多。

文史工作者柯得隆說，萬華性產業聚落從日據時期就存在，經歷疫情，看不出各界對阿公店有改觀的跡象，但政府對性專區一直都用「假道學」態度避談，要業者學茶道、色情零容忍，根本不食人間煙火。輔仁大學社會系教授戴伯芬建議，萬華阿公店的汙名暫時難以擺脫，可以先從性產業博物館及社會教育做起。