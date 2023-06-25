癌症細胞治療的未來趨勢　澳專家：病人存活為優先考量

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
澳洲墨爾本大學癌症中心教授譚思倫（左）來台參觀BeiGene細胞實驗室。右為BeiGene全球副總裁暨細胞治療研發中心負責人黃士銘。攝影／記者李樹人
澳洲墨爾本大學癌症中心教授譚思倫（左）來台參觀BeiGene細胞實驗室。右為BeiGene全球副總裁暨細胞治療研發中心負責人黃士銘。攝影／記者李樹人

細胞治療被喻為癌症治療的另一個里程碑、明日之星，但許多國家推廣時，均面臨一些阻力，澳洲墨爾本大學癌症中心教授譚思倫（Constantine Tam）日前來台分享經驗，他表示，在以「病人為主」的前提下，經嚴謹且長期的臨床醫學實證，即使細胞治療成功率為30％至40％，只要評估對病人有所幫助，澳洲政府仍願意在健保制度下給予給付，給予癌友最後一線希望。

譚思倫表示，目前細胞治療，經臨床證實，適用於淋巴癌、血液性癌症與黑色素瘤等多種癌症，雖然治療費用昂貴，如可治癒，後續不用其他治療，相較於必須持續用藥的標靶治療，反而可以節省不少醫療成本。

為此，澳洲政府已將細胞治療給付於白血病與淋巴瘤等特定血癌，並且提供健保給付，關鍵就在於「嚴謹的臨床數據」，只要治療的成功率維持在35％至40％，就屬於值得投資的醫療。

在實際運用上，一般藥物均需完成第三期臨床試驗，且療效符合審查標準，才能通過衛生部門審核，獲准使用。但細胞治療使用時機較為特殊，譚思倫以澳洲為例，部分癌症種類或病人在接受現有治療方式後療效不佳，在以「病人為主」等因素考量下，比照國際藥品開發準則，通過嚴謹第二期試驗標準的細胞治療藥物也有機會獲准使用，成為癌友最後希望。

「細胞治療的黃金時代在於未來。」BeiGene全球副總裁暨細胞治療研發中心負責人黃士銘表示，許多國家在推動再生醫療、細胞治療時，常遭遇阻力，關鍵在於細胞治療為客製化治療，費用較高，因此，BeiGene致力於同種異體細胞治療等藥物研發，希望一藥適用多種癌症與病人，以降低藥費負擔，一旦降低成本，有機會成為大部分癌友都可負擔得起的治療。

籌設細胞治療實驗室，必須鉅額投資，且新藥研發時間漫長，失敗率高，不過，BeiGene是國內少見在台灣設置細胞治療新藥物研發中心的跨國性藥廠，黃士銘強調，自己是台灣人，希望將國際資源導入台灣，也看重國內醫療生技的人才與技術潛力，一起守護台灣與全球病友的健康。

「細胞治療為未來抗癌的利器」黃士銘說，經慎重考慮，該公司全球唯一細胞治療研發中心就設在台北內湖，帶領國內科學研發人才參與國際新藥開發，執行跨國臨床研究，相信在有效率的決策過程，以及專業研究人員的努力下，可省下很多成本，加速同種異體細胞療法侯選藥物的開發時間，盡快上市，讓癌友更快接受最新且有效的治療。

譚思倫表示，自己早在10年前就與BeiGene合作，雙方在澳洲攜手針對淋巴瘤患者研發BTK抑制劑，至今已陸續在全球65個國家取得藥證。未來將有更多合作計畫，希望更多台灣專家加入研發團隊。

澳洲墨爾本大學癌症中心教授譚思倫（左）與BeiGene全球副總裁暨細胞治療研發中心負責人黃士銘。攝影／記者李樹人
澳洲墨爾本大學癌症中心教授譚思倫（左）與BeiGene全球副總裁暨細胞治療研發中心負責人黃士銘。攝影／記者李樹人

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