梅雨今晚趨緩明起飆高溫 端午連假注意午後雷陣雨

梅雨季滯留鋒面北移，連日大雨情況今晚就會趨緩。中央氣象局預報中心課長林秉煜說，未來一周主要是中南部清晨、夜晚局部零星降雨，中午過後還是要留意午後雷陣雨。明天開始各地高溫來到33至35度。

林秉煜說，台灣持續受到西南風的影響，各地還是會有短暫陣雨或雷雨，不過整體降雨趨勢今晚就會趨緩下來。明天開始在清晨、夜晚中南部地區還是要留意會有局部短暫陣雨發生機會。另外，明天中午過後，午後雷陣雨容易發展在山區或東北部地區。

溫度部分，林秉煜說，今天雲量相對偏多，沒下雨的時候略顯悶熱、大約31至33度左右。明天開始雲量偏少，預估各地高溫來到33至35度。

林秉煜表示，鋒面目前在台灣北部海面，各地下雨情況沒那麼明顯，雨勢比較強的地方在台灣東部海面，氣象局持續針對綠島、蘭嶼發布大雨特報，附近作業的船隻務必留意強降雨帶來的影響。

林秉煜說，從定量降水預報來看，各地今天上午8時至晚上8時降雨情況還是比較全面，中午過後山區要注意可能會有局部較大雨勢出現。整體降雨慢慢趨緩，晚上之後相對緩和，降雨比較零星、局部。

下周四端午節連假開始。他表示，明天開始一周降雨情況類似，主要是中南部清晨、夜晚局部零星降雨，中午過後還是要留意午後雷陣雨。下周一至周三花東縱谷、中南部地區、大台北地區會有局部高溫情形，東南部甚至有焚風發生機會。