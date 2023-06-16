「緊緊相繫 永不放棄」等路下午茶 陪伴特教開創新生

午后的大雨滂沱，擋不住大家對「等路下午茶」的期待，滿場百餘位來賓，在光仁中學特教班元氣滿滿的太鼓聲中，共同參與由新北特殊教育學校學生擔任餐飲服務的「緊緊相繫、永不放棄」公益活動。

活動由網智服務國際股份有限公司主辦，台灣厚道社會服務聯合會、聯合報系文化基金會、Hi-Q中華海洋生技及中華台北特奧會火炬跑委員會共同協辦。

網智服務國際總經理任玉英表示，這是一個非常有意義的活動，因此，特別帶領全公司員工參與。Hi-Q中華海洋生技張永聲董事長說，這是「等路下午茶」的第20場，過程讓同仁更懂得付出，施比受更有福，我們才是受益者。

接著，紐約國際顧問管理總經理陳文敏以在紐約擔任飯店領班，身為華裔且是女性，「屬於雙重少數者，就要付出雙重努力」，來勉勵現場的大小朋友們。台灣客服協會理事長莊文明說，新冠疫情期間曾動員700多位客服人員做服務，包括很多身心障礙的朋友們，未來仍會與各界合作，支持身心障礙的朋友。

「執法人員火炬跑」是特殊奧運活動之一，帶著這樣的精神，警政署詹程傑警官和特奧小英雄范晉嘉、陳首豪、陳韋傑，帶領大家點燃「希望之火」，同聲「我們有愛，超越障礙」，一起呼籲關心身心障礙的朋友和友善環境。

活動現場，除了光仁中心擔任開場表演，由洪洪雅玲校長及林映汝老師帶領新北特殊教育學校餐飲科小星星餐飲坊6位學生，為現場來賓做下午茶點餐及送餐服務，在學校經過老師們的指導與多次的練習，學生們在現場提供第一次的正式餐飲服務，帶著笑容、仔細又認真的態度，讓現場來賓們非常感動。

最後，台灣大車隊李瓊淑副董事長以「打開生命的另一扇窗」為題，分享大車隊的駕駛成立「樂活社」，以愛心接送特教班學生，每年舉辦免費載送弱勢家庭慢飛天使去遊玩，「而我也是合格的計程車駕駛，只為身心障礙者車隊開車服務。」

一枝草、一點露，每個人都有權利活出自己的精彩，而「服務、回饋、感謝」是「等路下午茶」的精神，讓身心障礙者開創新生，協助孩子們走出校園，服務人群，期盼更多人參與活動，接受服務，也不吝給予特教生們肯定與鼓勵。

「光仁中學特教班」表演「元氣太鼓」揭開活動序幕。台灣厚道社會服務聯合會/提供