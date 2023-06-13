端午連假蘇花路廊車流平均1.4萬輛次 警方即時掌握疏導

下周端午節4天連假，公路總局預估蘇花路廊每天平均車流量可達1.4萬輛次，花蓮警方將利用蘇花改中仁與仁水隧道的科技監控設備，即時掌握車輛數與時速，適時派遣警力疏導交通。公路總局調控沿線號誌，以慢進快出方式紓解車潮，避免車流回堵。

公路總局預估，蘇花路廊21日至23日以南下車輛最多，每日平均車流量約1萬3667輛次；24日至25日以北上車流為主，每天平均車流量達1萬4450輛次。南下與北上車多壅塞時段分別為22日清晨5時至下午2時，24日中午12時至傍晚6時。

警方於連假期間，使用蘇花改中仁（和中至和仁）及仁水（和仁至大清水）隧道內的智慧型科技監控車流設備，掌握進出車輛數及平均車流時速，並利用整合監視器系統CCTV，即時觀測台8線、台9線、台11線及其支線，台14甲線、193縣道及市區重要路段的交通流量，隨時通知各分局機動部署警力疏導。

台9線崇德段進入蘇花路廊從雙線道變成單線道，每逢收假日北上車流湧入，車龍有時還會回堵至6公里遠的太魯閣大橋。公路總局將在沿線崇德國小至太魯閣大橋北端、順安段至北三棧段及北三棧段至北埔段等區間，視車流情形實施「號誌調控及截流（慢進快出）措施」。

警方在車流湧現、綿延趨勢時，手控調整順安至北三棧間次要路口三色號誌為閃光號誌，避免交通阻塞。同時在崇德段視情況，管制輪流放行單雙線車輛前進。

警方表示，連假期間各分局員警在轄內重要幹道、易壅塞路段、觀光景點等處，編排交通崗彈性執行車流疏導工作，確保交通順暢。