蛋荒後首度調降 蛋價周三起每台斤均調降3元

天氣越來越熱，民眾在家裡也紛紛打開冷氣消暑，但如果冷氣不涼怎麼辦？「台電電力粉絲團」就發文表示關鍵在於少了一個動作，只要將出風口朝上吹，冷房的效果就會差很多，而且再搭配電風扇或循環扇，就能快速降溫且省電。

2023-06-11 11:13