蛋荒後首度調降 蛋價周三起每台斤均調降3元
國內缺蛋情況趨緩，蛋價評議督導委員會昨開會討論是否調整蛋價，中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍今表示，從14日周三起，產地價與批發價均調降3元，也就是說產地價與批發價降每台斤42.5元及52元，為蛋荒以來首次調降。
先前因天氣、氣溫、疫病等原因導致國內蛋價之亂，產地價及批發價維持每台斤45.5元及55元高點已久，在大量進口蛋來台後，業內人士就透露盤點進口數量及國內產能，5、6月蛋價有空調降每台斤2至3元。
黃榮珍表示，國內雞蛋產能逐漸回升，市場秩序也慢慢恢復正常，加上暑假快到，營養午餐將停供數月，清明節後也為淡季，降價對產銷確實較有幫助，昨天公會與產業代表在會議中達成共識，決議周三起蛋價調降3元，但是否繼續調降還要視後續市場供需再來決定。
根據農委會最新雞蛋產銷資訊指出，目前產蛋雞隻約3164萬隻，較上周3125萬隻增39萬隻；雞蛋每日生產量約11萬4000箱，較上周11萬3500箱，增500萬箱（每箱約200顆）。
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