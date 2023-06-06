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多元計程車抗議松機接客喊卡 王國材：非抗爭就能解決

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材受訪指出，希望多元計程車更理性溝通，不是用抗爭就能解決問題。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材受訪指出，希望多元計程車更理性溝通，不是用抗爭就能解決問題。記者周湘芸／攝影

松山機場原研擬今年4月1日試辦多元化計程車接機，但計畫臨時喊卡引發業者不滿，400多輛多元化計程車、小黃今天下午包圍交通部、繞行行政院陳情。交通部長王國材今出席「2023觀光業界座談會」受訪指出，5月26日跟各業者討論，當時各方反對聲音很大，希望多元計程車更理性溝通，不是用抗爭就能解決問題。

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會、台北市計程車駕駛員職業工會今號召400多輛小黃、多元化計程車赴交通部抗議，認為多元計程車業者先前提出在松山機場試辦接機計畫，原定4月上路，不料，交通部突然發公文喊卡，事後發現是租賃業者跟某位交通部次長餐敘時擋下，引發業者不滿。

王國材表示，目前可以空車在機場載客只有排班計程車跟租賃車，現在多元計程車也提出希望可以進機場空車載客，台北航空站5月26日跟各業者討論，當時各方反對聲音很大，後續會繼續討論。

王國材指出，是否開放牽涉機場排班計程車跟小客車租賃業權益，現在還在討論，但光是5月26日討論反對的聲音就很大。請多元計程車更理性溝通，是否開放不是用抗爭就能解決問題，或要求政府馬上要做，現有遊戲規則改變要相關權益者參與討論，也要尊重多元聲音。

計程車 松山機場 王國材

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