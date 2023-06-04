北市牛肉麵店遭外送員控「抹布水煮麵」 老闆報警喊冤：來看監視器

店員用抹布水煮牛肉麵？有外送員今（4日）在臉書上傳影片爆料，位於台北市北投區石牌的一間牛肉麵店店員，在備餐的時候，順手將抹布水擰進煮麵水裡，讓他直呼反胃噁心，影片引發網友熱議，但店家也在臉書爆料社團出面喊冤，強調「當時店員在清潔煮麵台，準備換煮麵水，不可能用抹布水煮麵給客人吃！」

根據該名外送員表示，他是中午抵達店家準備取餐，在等候備餐時，透過身上秘錄器拍到店員隨手將抹布水擰進煮麵水裡，他說「我是不知道有沒有人能忍受這樣的舉動，至少我不能」，並「打定主意不會再來吃這家牛肉麵」。影片一出許多網友留言「超噁」、「我要吐了」，並有網友到店家的Google評價留負評。

但隨後也有自稱店家的網友留言澄清，他表示「我們店員是在做換水的動作才用抹布把台面上做清潔！事實上麵水已經要換了！不可能再用那一桶麵水煮給客人吃！所以店員是用抹布清潔這一桶麵水！如果不相信我們！我們店裡有監視器！我們也已經報警了！也希望大家評評理！歡迎來看我們的監視器！」並希望外送員出來澄清，同時保留法律追訴權。