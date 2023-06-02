四接同意公文遭廢 潘忠政批「他」不如謝國樑

台電計畫在基隆外木山水產動植物保育區填海造地開發第四天然氣接收站，日前基隆市長謝國樑宣布，廢止內政部長林右昌任基隆市長時同意開發公文；珍愛藻礁公投領銜人潘忠政也在臉書表示，行政院副院長鄭文燦和謝國樑就是沒得比，鄭到底對桃園的地景做出什麼貢獻。

潘忠政指出，幾年前他批鄭文燦不如屏東前縣長曹啟鴻，因為曹不畏國民黨中央的台26線開發壓力，堅持守護阿朗壹古道，並畫為旭海觀音鼻自然保留區，符合綠營標榜愛鄉土的表現。

現在守護環境上一向被綠營瞧不起的國民黨首長也展現守護鄉土的意志，針對謝國樑在四接延期的環評前，斷然宣布廢止同意使用水產動植物繁殖保育區開發四接，環團齊聲喊讚。

潘批，三接要在大潭藻礁開發，鄭文燦為家鄉珍稀自然地景說了什麼，2014年8月，作為市長候選人的他，在參與環團護藻礁的記者會後公開表示，對桃園沿海地區，希望自然的地景也能夠暫時指定為自然保留區，但是他當了市長，卻全面配合國民黨中央的三接開發，等到中央綠營當政，更是護航到底，批評環團移花接木混淆視聽。