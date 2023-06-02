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荔枝玉荷包新品種早大荔嘗鮮正當時 農委會圖卡教你分辨

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
農委會臉書粉絲頁用圖卡教民眾，如何分辨玉荷包和荔枝。記者魯永明／翻攝
農委會臉書粉絲頁用圖卡教民眾，如何分辨玉荷包和荔枝。記者魯永明／翻攝

荔枝每年產季5至8月，玉荷包比一般荔枝品種早，農委會嘉義農試所培育的新品種荔枝「台農7號早大荔」也採收上市，現在是玉荷包盛產時期，嘉義市果菜市場拍賣玉荷包平均價每公斤90元，早大荔30元，本月荔枝會陸續上市，嘗鮮正是時候。

果菜市場說，玉荷包產地主要在高雄，果農主要配銷北部市場，但目前正值盛產，嘉義市場平均每天逾7000公斤拍賣量，上品價每斤破百元，均價90元，本月荔枝品種最大宗的黑葉種荔枝，會陸續上市。

新品種荔枝「台農7號早大荔」是農業試驗所嘉義分所1982年以「沙坑」為母本的實生後裔選育而得，2010年取得品種權，此品種兼具早熟、大果特性，故以此命名。錯開黑葉產期，此時上市，但價格與玉荷包有差距。

農委會臉書粉絲頁用圖卡教民眾，如何分辨玉荷包和荔枝：荔枝以台灣最常見的黑葉荔枝來說，外觀上果殼摸起來較圓滑，不會有尖刺感，顏色以暗紅為主，果肉較薄，香味濃郁，甜度適中，內部果核渾圓飽滿，中部為黑葉荔枝主要栽種區域。

玉荷包：果殼表面有突刺，摸起來刺手，顏色為紅中帶綠，建議不要繼續存放，通常這時候甜度已經很足夠了；果核相較於荔枝扁小許多，橢圓細長，果肉彈嫩厚實，甜中帶酸，屬於早熟品種，多栽於南部地區。

荔枝產季，玉荷包比常見荔枝品種早，農委會嘉義農試所培育的新品種荔枝「台農7號早大荔」也上市。記者魯永明／攝影
荔枝產季，玉荷包比常見荔枝品種早，農委會嘉義農試所培育的新品種荔枝「台農7號早大荔」也上市。記者魯永明／攝影
農委會嘉義農試所培育新品種荔枝「台農7號早大荔」上市，嘉義市果菜市場買得到，嘗鮮正是時候。記者魯永明／攝影
農委會嘉義農試所培育新品種荔枝「台農7號早大荔」上市，嘉義市果菜市場買得到，嘗鮮正是時候。記者魯永明／攝影
荔枝產季，玉荷包比常見荔枝品種早，農委會嘉義農試所培育的新品種荔枝「台農7號早大荔」也上市。記者魯永明／攝影
荔枝產季，玉荷包比常見荔枝品種早，農委會嘉義農試所培育的新品種荔枝「台農7號早大荔」也上市。記者魯永明／攝影

荔枝 嘉義 均價

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